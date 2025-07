Hydrocarbures : SONATRACH et l’italien Eni signent un méga-contrat de 1,35 milliard $ à Ouargla

Le groupe Sonatrach a officialisé aujourd’hui la signature d’un contrat de partage de production avec la compagnie italienne Eni, portant sur le périmètre de Zemoul El Kbar (wilaya de Ouargla).

Cet accord stratégique vise l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans cette zone située dans le bassin de Berkine, à environ 300 kilomètres à l’est de Hassi Messaoud.

Le Directeur Général de Sonatrach a souligné l’importance de ce contrat, qui s’inscrit dans le cadre de la loi 19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités hydrocarbures. D’une durée de 30 ans, prolongeable de 10 ans, il inclut une phase d’exploration et de recherche de sept ans.

Un investissement colossal de 1,35 milliard de dollars américains est alloué à ce projet, dont 110 millions de dollars spécifiquement dédiés aux travaux de recherche et d’exploration. « Ce montant reflète la confiance de nos partenaires dans les capacités de l’Algérie et de ses institutions, notamment Sonatrach, à développer des projets énergétiques prometteurs », a déclaré le Directeur Général.

Ce partenariat marque également une avancée significative dans l’intégration des solutions numériques de pointe et des technologies innovantes en matière de production et d’exploitation. L’objectif est d’améliorer la productivité des puits et d’optimiser la récupération des réserves, en ligne avec les évolutions de l’industrie pétrolière et gazière mondiale. Pour Sonatrach, c’est une affirmation de sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation et de la modernisation.

Le projet mettra par ailleurs un accent particulier sur le renforcement du contenu local, encourageant le recours aux opérateurs nationaux pour la réalisation des travaux. Cette approche contribuera à la création de valeur ajoutée pour l’économie nationale et soutiendra le tissu institutionnel local.

Les projections tablent sur une production totale de 415 millions de barils équivalent pétrole, dont 9,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel, sur toute la période contractuelle. Ces chiffres sont appelés à consolider le potentiel énergétique de l’Algérie, à garantir sa sécurité énergétique et à renforcer ses capacités d’exportation.

La signature de ce contrat concrétise une série de travaux et de négociations entamées après la signature d’un protocole d’accord entre Sonatrach et Eni le 19 mai 2024. C’est « une preuve supplémentaire de la solidité des relations bilatérales entre les deux parties, construites sur des décennies de confiance, de compréhension et de partenariat efficace », a précisé le Directeur Général.

En marge de ce contrat d’exploration et d’exploitation, une convention gazière devrait être signée. Elle définira les termes relatifs à la commercialisation des volumes de gaz sec du périmètre de Zemoul El Kbar destinés à l’exportation.

De plus, un accord-cadre sera conclu entre Sonatrach, Eni et Eni Corporate University. Cette initiative stratégique témoigne d’une volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine du développement des ressources humaines.

L’objectif est de perfectionner les compétences techniques et humaines des employés de Sonatrach à travers des programmes de formation spécialisés dispensés par Eni Corporate University, assurant ainsi un transfert efficace et durable d’expertise et de connaissances techniques modernes.

Cet accord-cadre est « un modèle réussi de coopération entre partenaires et une nouvelle pierre angulaire dans la construction de partenariats stratégiques basés sur l’échange de bénéfices, le transfert de technologie et de connaissances », a conclu le Directeur Général.

Sonatrach réaffirme son engagement à concrétiser ses projets ambitieux et à poursuivre son chemin en établissant des partenariats efficaces, ouverts à l’innovation et adaptés aux transformations mondiales, au service de l’économie nationale et du renforcement de la position de l’Algérie sur la scène énergétique internationale.