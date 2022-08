Hydrocarbures : Sonatrach annonce une importante découverte à Adrar

Le Groupe Sonatrach a de nouveau réalisé des résultats positifs lors des opérations de forage au Sud du pays. En effet, ce mercredi 24 août 2022, Sonatrach a annoncé une importante découverte à Hassi Illatou dans la wilaya d’Adrar.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Groupe Sonatrach a fait part de « la réalisation d’un résultat positif du forage Hassi Illatou Est-1 (LTE1), réalisé dans la concession Sbâa dans la wilaya d’Adrar ».

« Cette découverte intervient 28 ans après la dernière découverte d’huile réalisée dans la région de Sbâa en 1994, localisée à 6 Km du centre de traitement de Hassi Illatou », a précisé Sonatrach dans son communiqué.

De plus, et d’après la même source, « l’estimation préliminaire des volumes de cette découverte donne un volume en place entre 48 et 150 millions de barils ». « Ce résultat positif est très encourageant pour la poursuite de l’activité Exploration des hydrocarbures liquides dans la région de Sbâa ; afin de garantir l’approvisionnement de la raffinerie d’Adrar », s’est félicité le Groupe.

Gaz et pétrole : Sonatrach annonce trois importantes découvertes

Pour rappel, le 25 juillet dernier, le Groupe Sonatrach avait annoncé la réalisation de trois nouvelles découvertes. En effet, il s’agissait de deux découvertes de gaz en effort propre et d’une découverte de pétrole en partenariat avec l’entreprise italienne Eni.

Pour la première découverte de gaz à condensat, réalisée dans deux réservoirs dévoniens, suite au forage par d’un puits d’exploration dans le périmètre de recherche « In Amenas 2 » du Bassin d’Illizi, les débits enregistrés étaient de 300 000 m³/j de gaz et 26 m³/j de condensat à partir du premier réservoir et de 213 000 m³/j de gaz et 17 m³/j de condensat à partir du second.

Concernant la deuxième découverte, réalisée lors du forage d’un puits de délinéation sur le périmètre de recherche « Taghit » du Bassin de Béchar, le résultat avait mis en évidence un potentiel de gaz dans ce réservoir non testé auparavant dans une région considérée comme domaine émergent.

Enfin, par rapport à la dernière découverte, réalisée lors d’un forage en partenariat avec ENI dans le périmètre de recherche « Sif Fatima 2 » situé dans la région nord du Bassin de Berkine, le résultat avait mis en évidence une découverte de pétrole brut dans les grès du réservoir Trias Argileux Gréseux Inférieur (TAGI) de la formation triasique.