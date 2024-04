Hydrocarbures : nouvelle signature importante entre SONATRACH et TotalEnergies

SONATRACH et TotalEnergies ont récemment signé un Protocole d’Accord visant à renforcer leur partenariat et à étendre leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. Cette initiative marque leur volonté commune de consolider les liens déjà existants et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

En effet, ce Protocole d’Accord entre les deux géants de l’industrie pétrolière vise spécifiquement à établir un cadre de coopération pour la réalisation d’un programme de travaux dans la région Nord-Est de Timimoun. L’objectif est d’évaluer et de développer les ressources d’hydrocarbures de cette région, en mettant à profit les installations de traitement déjà en place.

Ce document définit les contours de la collaboration entre SONATRACH et TotalEnergies en vue de la conclusion d’un contrat d’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérêt identifiée. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi n°19-13 régissant les activités pétrolières et gazières, garantissant ainsi une démarche conforme à la réglementation en vigueur.

Il convient de rappeler que SONATRACH et TotalEnergies ont déjà collaboré dans le cadre de contrats d’associations portant sur différents périmètres contractuels. Parmi ceux-ci figurent TFT II, TFT Sud, Timimoun et Berkine, où les deux entreprises ont déjà mis en œuvre des projets d’exploitation conjointe.

Engagement envers le développement durable

En outre, cette nouvelle initiative de partenariat entre SONATRACH et TotalEnergies témoigne également de leur engagement envers le développement durable. En travaillant ensemble, ces deux acteurs majeurs de l’industrie pétrolière s’efforcent de concilier les impératifs économiques avec la protection de l’environnement et le respect des normes sociales.

La signature de ce Protocole d’Accord ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de développement pour SONATRACH, TotalEnergies et la région de Timimoun dans son ensemble. En unissant leurs forces et leurs expertises, ces deux entreprises peuvent maximiser le potentiel des ressources d’hydrocarbures tout en contribuant au développement socio-économique de la région.

Pour conclure, la signature du Protocole d’Accord entre SONATRACH et TotalEnergies marque une étape importante dans le renforcement de leur partenariat et l’expansion de leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. Ce partenariat reflète leur volonté commune de travailler ensemble pour réaliser des projets d’envergure tout en respectant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale.