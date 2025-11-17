Hydrocarbures, mines, dessalement : l’Algérie renforce son partenariat avec la BAD

L’Algérie poursuit son ouverture stratégique vers les institutions financières africaines. Ce lundi, le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu à Alger le président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr. Sidi Ould Tah. Il était accompagné d’une délégation de haut niveau. La rencontre s’est tenue en présence de la secrétaire d’État chargée des Mines, Karima Bekir Tafer, ainsi que plusieurs cadres du ministère.

Renforcement de la Coopération dans les Secteurs Stratégiques

Une volonté commune de consolider le partenariat entre l’Algérie et la BAD dans plusieurs domaines clés était au cœur des discussions. Parmi ces domaines figurent le développement des industries pétrolières et gazières, la valorisation et la transformation des ressources minières, ainsi que les projets de dessalement d’eau de mer, un secteur en pleine expansion dans le pays.

Arkab a présenté à la délégation les grands programmes en cours au sein du secteur. Qu’il s’agisse de la modernisation de la filière hydrocarbures, de la transformation des ressources minérales ou encore du développement des industries de transformation. Il a également mis en avant les projets majeurs liés à l’exploitation et à la transformation du phosphate. Un domaine que l’Algérie souhaite positionner parmi ses filières stratégiques d’exportation.

Le ministre est revenu par ailleurs sur les efforts considérables engagés par l’État afin de renforcer la capacité nationale de dessalement de l’eau de mer, devenue une priorité pour assurer la sécurité hydrique.

🟢 À LIRE AUSSI : 13 milliards d’euros d’échanges : l’Algérie, nouveau hub de l’hydrogène vert pour l’UE

Réaffirmation de l’Engagement Africain de l’Algérie

Au-delà des aspects techniques, Arkab a insisté sur la vision algérienne fondée sur une coopération africaine solide. Il a rappelé l’importance de renforcer les capacités énergétiques du continent, d’améliorer l’interconnexion régionale et de partager les expertises, en particulier dans les domaines de l’exploration, de la transformation des hydrocarbures et de la gestion des grands projets.

Il a également souligné la volonté de l’Algérie de mettre à disposition des pays africains son expérience dans la distribution du GPL, les études géologiques, la formation des ingénieurs et l’accompagnement des projets structurants.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie attire de plus en plus de géants américains de l’énergie : vers un partenariat élargi

Progrès et Vision Commune pour l’Avenir

De son côté, le président de la BAD, Dr. Sidi Ould Tah, n’a pas manqué de saluer la dynamique de développement engagée par l’Algérie sous la conduite du président. Il a mis en avant les avancées enregistrées dans les domaines économique, social et infrastructurel, estimant que l’Algérie occupe un rôle pivot dans l’intégration africaine.

Ould Tah a, en outre, exprimé la disponibilité totale de la Banque à soutenir financièrement et techniquement les grands projets algériens. Notamment ceux liés aux hydrocarbures, aux dessalements, aux infrastructures et à l’exploitation des minerais critiques.

Il a également souligné l’intérêt de la BAD à transférer l’expérience algérienne réussie vers d’autres pays africains. En particulier dans la transformation des ressources naturelles et la gestion des projets énergétiques.

En conclusion, le président de la BAD a réaffirmé l’attachement de son institution à renforcer davantage sa coopération avec l’Algérie. Il a salué le soutien constant que cette dernière apporte à la Banque. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges afin d’accompagner les initiatives qui renforcent l’intégration économique et la croissance durable sur l’ensemble du continent africain.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérienne des Eaux annonce une coupure temporaire dans ces communes