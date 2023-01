Hydrocarbures : les prix du Sahara blend en hausse ce lundi 23 janvier

Les prix du pétrole ont enregistré une baisse ce lundi 23 janvier 2023. Et ce, après avoir rebondi légèrement ces derniers jours. En effet, cette baisse est due au congé du nouvel an lunaire (l’année du lapin) dans les pays d’Asie de l’Est qui devait se poursuivre jusqu’au 27 janvier. Cependant, les marchés mondiaux de l’or noir ont gardé tous les avantages acquis la semaine dernière. Suite aux estimations relatives à la reprise économique en Chine.

Vous n’êtes pas sans savoir que la Chine, le géant industriel, est le plus grand importateur du pétrole dans le monde. Ainsi, la relance économique chinoise implique un relèvement économique mondial. On rappellera dans ce sillage que les autorités chinoises ont décidé, il y a quelques jours, de renoncer à la politique « 0 Covid » adoptée depuis la propagation du virus. Chose qui a renforcé l’état d’optimisme sur les marchés énergétiques mondiaux.

Prix du pétrole : le Sahara Blend en hausse

Ce lundi à 7h59 GMT, les prix du Brent ont affiché une baisse. Dans le détail, les cours de Brent, livraison mars, ont diminué de 0.49%. Ils s’affichent, de ce fait, à 87.20 dollars le baril. Quant aux cours du brut américain, livraison mars, ceux-ci ont augmenté de 0.48%. Ainsi, le baril du brut américain s’échange à 81.25 dollars.

En ce qui concerne la référence algérienne de l’or noir, on notera que le Sahara Blend n’a pas été touché par les perturbations que connaît le marché du pétrole. En effet, le baril du Sahara Blend s’affiche à 86.91 dollars. Dans un contexte connexe, on notera qu’une rencontre sera programmée entre le ministre de l’énergie Mohamed Arkab et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Cela, dans le cadre de sa visite de travail en Algérie.

En fait, le responsable algérien et son homologue italien visent à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie. Notamment, par rapport à l’exportation du gaz algérien vers l’Italie.