Hydrocarbures : les prix du pétrole se reprennent ce 27 septembre

Ce mardi 27 septembre, les prix du pétrole ont enregistré une légère hausse selon le site OilPrince et les prévisions de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Selon les chiffres du site OilPrice, le Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 1.38 % pour s’établir à 85.22 dollars le baril. Tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en octobre a lui augmenté de 1.77 % pour atteindre les 85.72 dollars le baril.

De son côté, le brut algérien, le Sahara Blend, a perdu 0.82 % ce mercredi pour atteindre les 86.38 dollars le baril. Ainsi, la valeur du pétrole algérien s’est légèrement dégradée par rapport aux semaines passées, ou il fléchit pour la première fois depuis une longue durée en dessous des 90 dollars à atteindre les 86 dollars le baril.

Prévisions des hausses des prix du Sahara Blend octobre prochain

Les préoccupations concernant les pénuries d’approvisionnement sur le marché de l’énergie sont basées sur la croissance de la demande de la matière première. pour cela, l’Algérie baissera sa production pétrolière globale, conformément à la décision prise lors de la 32ᵉ Réunion ministérielle OPEP-Non OPEP (OPEP+), réalisée ce début du mois de septembre.

La décision prise engendra la baisse du niveau de la production globale du pétrole de 100.000 barils par jours pour le mois d’octobre 2022, dans le but d’établir sa production à 1.055 barils par jours, c’est ce qu’a précédemment expliqué le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab

Concernant l’année 2023, la demande de pétrole devrait être soutenue par une performance économique toujours solide dans les principaux pays consommateurs, ainsi que par des améliorations potentielles des restrictions liées au COVID-19 et une réduction des incertitudes géopolitiques, c’est ce qu’a dernièrement prédit l’OPEP.

À noter que la prochaine réunion des pays de l’OPEP et OPEP+ qui évaluera la situation du marché et permettra de prendre d’autres décisions par lesquelles la stabilité et le rééquilibrage des prix du pétrole se tiendra le 05 octobre 2022.