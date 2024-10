Hydrocarbures : le Qatar renforce sa présence en Algérie avec un nouvel accord stratégique

Le partenariat reliant l’Algérie et le Qatar dans le secteur sidérurgique semble porter ses fruits. Les Qataris s’engagent désormais sur le marché algérien avec de nouveaux projets ambitieux dans des domaines clés. À savoir, les hydrocarbures et l’agriculture.

Un mémorandum d’entente a été signé hier, mardi 08 octobre 2024, à Alger. Entre la société qatarie Gulf Petroleum Énergie et l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

La cérémonie s’est déroulée au siège d’ALNAFT, et a été présidée par Mourad Beldjehem, le responsable d’ALNAFT, et Abdel Aziz Hamad Al-Dalimi, le président de l’entreprise qatarie, en présence des membres du Comité de direction de l’Agence, ainsi que d’une délégation qatarie de haut niveau.

Qatar-Algérie : signature d’un accord prometteur dans le secteur des hydrocarbures

Gulf Petroleum Énergie avait planifié son entrée sur le marché algérien depuis plus d’un an. La signature de cet accord permettra de renforcer les liens coopératifs entre les deux nations dans le secteur énergétique.

De plus, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale, visant à la fois l’optimisation des ressources énergétiques algériennes, ainsi que la création d’opportunités d’exportation d’hydrocarbures.

Cela dit, à travers cette collaboration, l’Algérie améliore sa production nationale, tout en diversifiant ses marchés d’exportation. En outre, en multipliant ses partenaires, l’Algérie pourrait se propulser sur le devant de la scène économique internationale. Ainsi, attirer davantage d’investisseurs étrangers pour optimiser ses projets dans le secteur énergétique.

Un mégaprojet pour réinventer la production laitière en Algérie

Outre les hydrocarbures, l’Algérie et le Qatar envisagent des projets agricoles et agroalimentaires ambitieux. Parmi eux, un mégaprojet de réalisation de la plus grande ferme verticale intégrée au monde, avec plus de 270 000 de vaches pour produire 1.7 milliard de litres de lait par an.

Ce projet est évalué à 3.5 milliards de dollars et s’inscrit dans la volonté du gouvernement à renforcer la sécurité alimentaire et à répondre à la demande locale en matière de lait.

En somme, la coopération entre l’Algérie et le Qatar témoigne d’un engagement partagé à moderniser le tissu économique du pays à travers des projets d’envergure.