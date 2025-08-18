Hydrocarbures : l’Algérie signe 2 nouvelles conventions avec un géant américain

Un pas de plus vient d’être franchi dans le partenariat énergétique entre l’Algérie et les États-Unis. L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et Occidental Petroleum (Oxy) ont signé, dimanche 17 août 2025, deux conventions. Ces conventions portent sur la réalisation d’études géologiques et géophysiques.

Ces travaux visent à évaluer le potentiel en hydrocarbures de deux zones stratégiques. Le périmètre d’El Ouabed, situé dans le bassin de Benoud, et celui de Dahar, au nord des bassins de Berkine et d’Oued Mya.

Ces conventions s’inscrivent dans la continuité d’un partenariat déjà ancien. Elles traduisent la volonté des deux parties d’approfondir la coopération en matière d’exploration et de recherche.

Algérie – États-Unis : vers une coopération énergétique renforcée

Selon le communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines, ces accords doivent permettre « de renforcer la coopération entre Alnaft et Occidental Petroleum ». De plus, ils doivent ouvrir la voie à de futurs projets de développement. Pour Oxy, il s’agit d’apporter son savoir-faire dans l’évaluation du sous-sol, un domaine où l’entreprise revendique une expertise mondiale.

La compagnie américaine a d’ailleurs salué cette étape. Elle affirme sa disponibilité à « mobiliser son expérience internationale pour la réussite de ces projets ». Elle souligne qu’elle considère la coopération avec l’Algérie comme « un choix stratégique de long terme ».

Occidental Petroleum en Algérie : un partenariat de longue date dans le secteur des hydrocarbures

Occidental Petroleum n’est pas un nouvel acteur sur la scène énergétique algérienne. Implantée dans le pays depuis la fin des années 1980, la société a participé à plusieurs projets structurants en partenariat avec Sonatrach. Notamment sur les champs d’Ourhoud, Hassi Berkine et El Merk.

Au fil des décennies, Oxy a multiplié les engagements. En juillet 2022, elle a signé avec Sonatrach, Eni et TotalEnergies un contrat de près de 4 milliards de dollars. Ce contrat vise à prolonger l’exploitation des blocs 404 et 208 durant 25 ans.

Deux ans plus tard, en marge du salon Napec à Oran, un protocole d’accord a jeté les bases d’un futur contrat sur la zone de Berkine Centre. Plus récemment, en avril 2025, deux mémorandums d’entente ont été conclus à Houston. Ces accords portent sur l’exploration et les techniques de récupération assistée.

L’Algérie en phase finale de négociation avec Chevron et ExxonMobil

La signature de ces nouvelles conventions intervient alors que les majors américaines multiplient les initiatives en Algérie. Chevron et ExxonMobil ont intensifié leurs discussions avec Sonatrach. D’ailleurs, elles ont été reçues ces derniers mois par le président Abdelmadjid Tebboune et par le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab.

En juillet dernier, la visite à Alger de Massad Boulos, haut conseiller du président américain, a confirmé l’intérêt stratégique de Washington pour le secteur. Le responsable a insisté sur « les grandes possibilités de renforcer la coopération commerciale, notamment dans le domaine énergétique ». Plaçant ainsi les hydrocarbures au cœur de la relation bilatérale.