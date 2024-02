Hydrocarbures : l’Algérie opère une importante réduction de sa production de pétrole

L’Algérie a récemment annoncé une réduction volontaire supplémentaire de sa production pétrolière, réagissant ainsi aux tendances fluctuantes du marché mondial. Cette mesure, qui entrera en vigueur début janvier pour une période de trois mois, vise à stabiliser les prix du pétrole et à ajuster l’offre à la demande actuelle.

L’Algérie réduit sa production pétrolière en réponse aux fluctuations du marché

Selon un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines, le ministre Arkab a affirmé que l’Algérie s’engage à réduire sa production de 51 000 barils par jour à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, en réponse à une initiative visant à stabiliser le marché pétrolier. Cette décision intervient dans le cadre des efforts concertés des pays membres de l’OPEP+ pour gérer les fluctuations de l’offre et de la demande.

À LIRE AUSSI : Exxon, Chevron et Oxy : les géants américains du pétrole arrivent en Algérie

Lors de sa participation à la 52ᵉ réunion de la Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) de l’OPEP et non-OPEP par visioconférence, le ministre de l’Énergie et des Mines a souligné l’importance de surveiller de près l’évolution du marché pétrolier mondial. Il a évoqué les défis posés par la croissance économique mondiale, notamment le ralentissement dans les économies industrialisées et la reprise modérée dans les économies émergentes, qui pourraient influencer la demande de pétrole malgré une offre abondante.

Marché pétrolier : l’OPEP+ opère des mesures pour contrer les fluctuations

Les décisions prises lors de la réunion du 30 novembre visent à atténuer les fluctuations du marché en ajustant la production des pays membres de l’OPEP+ afin de maintenir l’équilibre et la stabilité des prix du pétrole.

La participation du ministre Arkab à la réunion de la JMMC, accompagné du PDG de Sonatrach et du directeur général de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, a permis une discussion approfondie sur la situation actuelle du marché pétrolier mondial et les perspectives à court terme.

À LIRE AUSSI : Réserves de pétrole : l’Algérie dans le TOP 10 des pays arabes en 2023

Les membres du comité ont également évalué le niveau de conformité aux engagements de réduction de la production pour le mois de décembre 2023, dans le cadre des efforts visant à maintenir la stabilité du marché pétrolier.