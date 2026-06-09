Hydrocarbures : l’Algérie et la Norvège renforcent leur partenariat avec un nouvel objectif

L’Algérie et la Norvège passent à la vitesse supérieure dans leur coopération énergétique, en y intégrant un volet environnemental crucial. Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, s’est entretenu ce mardi 9 juin 2026 à Alger avec la vice-présidente exécutive d’Equinor pour l’Afrique, Mᵐᵉ Nina Birgitte Koch. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat bilatéral, avec une priorité absolue donnée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du ministère en présence de hauts cadres des deux pays, a permis d’évaluer les projets conjoints entre le groupe national Sonatrach et son homologue scandinave Equinor, tout en traçant les contours d’une transition technologique vers une production plus propre.

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In Salah et In Amenas : Les piliers d’une coopération réussie

Les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations historiques qui lient Sonatrach et Equinor. Le partenariat bilatéral s’appuie déjà sur des bases solides, notamment à travers l’exploitation des mégaprojets gaziers d’In Salah et d’In Amenas.

Ces deux sites industriels majeurs incarnent la réussite de l’axe Alger-Oslo dans le secteur des hydrocarbures et servent de modèle pour le déploiement de futurs investissements.

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Cap sur les technologies vertes et le captage de carbone

L’avenir de la coopération entre Sonatrach et Equinor s’inscrit désormais sous le signe de la durabilité. Les discussions ont mis en avant plusieurs axes technologiques d’avant-garde, notamment le développement de nouveaux gisements pétroliers et gaziers ainsi que la pétrochimie, l’introduction de technologies de pointe pour réduire drastiquement les émissions de méthane et de dioxyde de carbone (CO2), ainsi que la mise en œuvre de projets pilotes de captage et de stockage du carbone (CSC).

La Norvège figure parmi les leaders mondiaux de la décarbonation industrielle. Grâce à des procédés innovants comme l’électrification des plateformes et le stockage géologique du CO2, le pays scandinave possède une expertise unique que l’Algérie souhaite capter pour réduire l’empreinte environnementale de son secteur énergétique.

Un cadre législatif attractif pour les investisseurs

Au cours de l’audience, le ministre Mohamed Arkab a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à maintenir et améliorer un climat des affaires attractif et transparent pour les compagnies étrangères. Il a notamment mis en avant les avantages comparatifs de la loi algérienne sur les hydrocarbures, qui offre une grande stabilité juridique, une transparence totale et des incitations fiscales majeures pour les partenaires internationaux. L’Algérie souhaite également accentuer la coopération dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de la formation et du transfert de technologie.

De son côté, Mᵐᵉ Nina Birgitte Koch a exprimé sa grande satisfaction quant au partenariat avec Sonatrach. Elle a réitéré la volonté ferme d’Equinor de renforcer sa présence en Algérie et d’élargir ses investissements, tout en saluant la position de l’Algérie en tant que partenaire fiable et acteur incontournable du marché énergétique international.

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