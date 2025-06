Hydrocarbures : l’Algérie et la Mauritanie explorent un partenariat stratégique

Le groupe énergétique algérien Sonatrach examine actuellement la possibilité de créer une société conjointe avec la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), en vue d’assurer la distribution et la vente des produits pétroliers sur le territoire mauritanien. Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large de coopération couvrant l’ensemble des segments de la chaîne de valeur des hydrocarbures, a indiqué, dimanche 29 juin à Nouakchott, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi.

Cette déclaration a été faite au cours d’une réunion de travail entre M. Hachichi et son homologue mauritanien, Ismail Abdel Vetah, Directeur général de la SMH. L’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, Amine Sid, était également présent à cette rencontre, qui s’est tenue dans le cadre d’une visite officielle du patron de Sonatrach à Nouakchott, accompagné d’une importante délégation de cadres supérieurs du groupe.

Sonatrach et la SMH envisagent une coentreprise pour le marché pétrolier mauritanien

Selon un communiqué de Sonatrach, M. Hachichi a souligné que cette coentreprise pourrait représenter un levier essentiel pour renforcer la présence de la société en Mauritanie. Il a réitéré la volonté de Sonatrach d’accompagner la SMH à travers un soutien technique sur l’ensemble du cycle des hydrocarbures. Il a également affirmé que le groupe restait disposé à saisir toute occasion de partenariat basée sur une approche de bénéfice mutuel.

Cette visite intervient dans le prolongement du protocole d’accord signé en janvier dernier entre les deux parties. Elle a permis d’évaluer les perspectives de développement de la coopération bilatérale, d’identifier de nouveaux axes d’investissement et de partager les savoir-faire dans des domaines variés comme l’exploration, la production, la logistique pétrolière ou encore la formation.

Dans cette optique, plusieurs ingénieurs de la SMH suivent déjà des sessions de formation à l’Institut algérien du pétrole (IAP). M. Hachichi a exprimé la volonté de Sonatrach d’accueillir davantage de jeunes cadres mauritaniens dans ses unités, afin de renforcer leurs capacités professionnelles à travers l’expérience de terrain.

Nouvel élan pour le partenariat énergétique entre Alger et Nouakchott

De son côté, le Directeur général de la SMH, Ismail Abdelfettah, s’est réjoui de l’excellente dynamique de coopération entre les deux entreprises. Il a notamment salué les résultats obtenus grâce aux formations assurées par Sonatrach. Il a également évoqué des projets communs à l’étude, dont la création d’une coentreprise pour l’exploration gazière dans le bassin côtier, et une autre dédiée à la commercialisation des produits pétroliers, sans oublier des actions conjointes tout au long de la chaîne de valeur.

À l’issue de la réunion, les deux parties ont par ailleurs signé un accord de confidentialité (NDA) portant sur les données liées aux gisements pétroliers. Ce document permettra l’échange sécurisé d’informations techniques durant la phase d’exploration, et constitue une étape décisive vers l’établissement d’un partenariat de long terme, fondé sur la transparence et l’intérêt partagé.

Lors de la première journée de sa mission, M. Hachichi et sa délégation ont visité les infrastructures logistiques et les installations pétrolières situées dans la zone portuaire de Nouakchott, afin de mieux évaluer les moyens techniques disponibles du côté mauritanien.

Cette visite s’inscrit dans la vision stratégique de Sonatrach visant à étendre son influence à l’échelle régionale et internationale, à travers le développement de nouveaux partenariats, dans le but de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique et le développement durable du continent africain.