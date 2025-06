Hydrocarbures : l’Algérie attribue cinq licences d’exploration à des géants internationaux

L’Algérie fait un pas stratégique dans la relance de son secteur énergétique. Ce mardi 17 juin 2025, les autorités ont officiellement ouvert les plis des offres déposées dans le cadre de la nouvelle édition du cycle de mise en concurrence « Algeria Bid Round 2024 », organisée par l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Cette opération, la première depuis 2014, s’inscrit dans une dynamique de revalorisation du domaine minier national et de relance des investissements étrangers dans l’exploration pétrolière et gazière. Elle s’est déroulée sous la supervision du ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab.

Six zones stratégiques en compétition

Lors de ce round, six périmètres exploratoires ont été proposés à la concurrence :

M’Zaid El Kebir (bassin de Oued Mya)

Ahara (bassin d’Illizi)

Reggane II (bassin de Reggane)

Zarafah II (bassin d’Ahnet-Gourara)

Toual II (bassin de Berkine)

Karn El Kessa II (bassin Gourara-Timimoun)

À l’issue de la procédure, sept offres ont été déposées, menant à l’attribution de cinq licences d’exploration aux entreprises suivantes :

Zone Ahara : Consortium TotalEnergies et QatarEnergy

Zone Reggane II : Consortium ENI (Italie) et PTTEP (Thaïlande)

Zone Zarafah II : Entreprise chinoise ZPEC

Zone Toual II : Consortium Zangas et Filada

Zone Karn El Kessa II : Groupe chinois Sinopec

Une relance appuyée par des réformes juridiques

Mohamed Arkab a salué le succès de cette opération qui, selon lui, reflète la confiance renouvelée des investisseurs étrangers dans l’environnement juridique algérien.

Il a rappelé que cette avancée s’inscrit dans le cadre des réformes profondes engagées depuis 2019, à travers notamment :

La loi 19-13 régissant les activités d’hydrocarbures

La loi 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l’investissement

Ces textes visent à instaurer un cadre transparent, attractif et compétitif, garantissant la sécurité juridique des partenaires et la stabilité des investissements.

Objectifs : production accrue et technologie avancée

Ces nouveaux projets s’articuleront autour d’activités de prospection et de production visant à augmenter les capacités nationales en pétrole et gaz, à renforcer les technologies d’exploration et à valoriser les ressources du domaine minier national.

Le ministère a également annoncé que cette initiative s’inscrit dans un programme quinquennal de développement, comprenant 17 projets d’hydrocarbures à lancer progressivement à travers une série de nouveaux appels d’offres internationaux.