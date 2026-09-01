Hydrocarbures : Expro lance en Algérie un contrat de 380 millions de dollars

Le groupe de services énergétiques Expro a annoncé, lundi 1er septembre, le démarrage effectif d’un contrat de quatre ans en Algérie. L’accord, évalué à environ 380 millions de dollars, porte sur l’optimisation de la production et la gestion des puits sur plusieurs gisements. Il s’agit désormais de l’un des marchés les plus importants du groupe en Afrique du Nord.

Un contrat parmi les plus importants d’Expro dans la région

Selon le communiqué publié par la société sur son site officiel, le contrat a été attribué par « un opérateur majeur d’Afrique du Nord », dont l’identité n’est pas précisée. Il prévoit le déploiement de technologies de production avancées et de solutions de services intégrés.

Ces solutions doivent améliorer l’efficacité opérationnelle et accompagner l’effort algérien d’augmentation de la production d’hydrocarbures. Expro précise que cette attribution figure parmi ses plus importants contrats jamais signés en Afrique du Nord.

Le marché couvre en effet plusieurs projets distincts. Chacun exige une mobilisation rapide d’équipements et d’expertise sur des développements clés, en cohérence avec les priorités du client en matière de sécurité et de production durable.

« Plus d’une décennie de collaboration », selon le directeur des opérations

Alistair Geddes, directeur des opérations d’Expro, a déclaré que le contrat s’appuie sur « plus d’une décennie de collaboration » avec le client concerné. Il traduit selon lui la solidité de ce partenariat dans la fourniture de solutions de production sûres et efficaces.

Le responsable a ajouté que le groupe était fier de continuer à soutenir les ambitions énergétiques de l’Algérie. Ces systèmes sont conçus pour maintenir les niveaux de production, maximiser la disponibilité des installations et réduire les coûts d’exploitation.

Alistair Geddes a également estimé que cette attribution confirme la capacité d’Expro à réagir rapidement à l’évolution du marché. Il a qualifié l’Algérie de l’une des régions énergétiques les plus importantes d’Afrique du Nord.

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Un marché décroché fin 2025, annoncé aux investisseurs en février

Le contrat n’est pas entièrement nouveau. Il avait déjà été mentionné par Expro le 19 février 2026, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025.

Le groupe l’avait alors présenté comme l’une des plus importantes attributions jamais obtenues auprès d’un client unique dans son histoire. Le communiqué du 1er septembre marque donc le passage à la phase opérationnelle.

Cette séquence, attribution fin 2025 puis démarrage à l’automne 2026, donne une idée des délais de mobilisation qu’implique un marché de cette ampleur.

L’Algérie, un marché en hausse pour Expro au quatrième trimestre

Les documents financiers du groupe apportent un autre éclairage sur le poids de l’Algérie dans son activité. Au quatrième trimestre 2025, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 93 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent, selon Expro.

Le groupe attribue cette progression à une activité accrue dans la gestion des débits de puits, notamment en Algérie et en Arabie saoudite.

Qui est Expro, prestataire présent en Algérie depuis plus de dix ans

Coté au New York Stock Exchange sous le symbole XPRO, Expro couvre l’ensemble du cycle de vie du puits : construction, gestion des débits, accès sous-marin, intervention et intégrité. Le groupe revendique environ 8 500 employés et une présence dans plus de 50 pays.

Expro a réalisé un chiffre d’affaires de 1,607 milliard de dollars en 2025, pour un carnet de commandes total de 2,5 milliards de dollars à fin décembre. La société intervient en Algérie depuis plus d’une décennie.

Elle a notamment fourni, installé et exploité deux installations de compression de gaz dans la région de Rhourde Nouss, l’un des principaux gisements gaziers du pays. Ce projet visait l’objectif de zéro torchage, avec un taux de disponibilité supérieur à 98 %.

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Sonatrach mise 75 % de ses investissements sur l’amont pétrolier

Ce démarrage intervient alors que Sonatrach a engagé un plan d’investissement 2026-2030 fortement orienté vers l’amont. Dans un entretien accordé à l’agence APS en février dernier, le P-DG du groupe, Noureddine Daoudi, a indiqué que l’exploration-production représente à elle seule 75 % des investissements de développement pour la période.

Ce plan prévoit un programme d’exploration couvrant 66 % du domaine minier national. Il inclut le forage d’environ 500 puits d’exploration, quelque 950 puits de développement, et surtout près de 6 300 opérations sur des puits existants.

C’est précisément ce dernier segment, l’intervention sur les puits en production et l’optimisation des gisements en exploitation, qui correspond au cœur de métier couvert par le contrat annoncé par Expro. Cette dynamique s’inscrit dans la hausse générale de la production de gaz observée en Algérie ces derniers mois.

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