Hydrocarbures et mines : vers un partenariat renforcé entre l’Algérie et l’UE

Le ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui, mardi, l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) auprès de l’Algérie, Diego Mellado. La rencontre s’est déroulée en présence de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie et des Mines, chargée des Mines, Karima Bekir Tafer.

Les deux parties ont discuté de l’état actuel et des perspectives des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Union Européenne, ainsi que des moyens de les renforcer dans le cadre du dialogue stratégique dans le domaine de l’énergie, en particulier dans les secteurs des hydrocarbures et des mines.

La réunion a également été l’occasion de passer en revue les progrès réalisés dans la coopération énergétique existante entre les deux parties, notamment en matière d’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel et du développement des champs pour augmenter les capacités de production.

Il a également été question du renforcement de la coopération dans les domaines des technologies modernes pour la réduction des émissions et de l’empreinte carbone, des projets de capture du carbone et de la protection de l’environnement, ainsi que du développement de l’hydrogène dans le cadre du projet du Corridor Sud H₂ (SoutH2 Corridor) qui relie l’Algérie à l’Europe via l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche. L’objectif est d’exporter de l’hydrogène à l’avenir et de contribuer à la transition et à l’efficacité énergétiques.

Appel aux investissements européens dans les secteurs énergétiques et miniers

Le ministre d’État Arkab a souligné que l’Algérie appelle les entreprises européennes à renforcer leur présence sur le marché national en investissant dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Il a mis en avant le fait que l’Algérie a œuvré pour créer un climat d’investissement stimulant et attractif grâce aux nouvelles réformes juridiques et réglementaires dans les domaines de l’investissement et des hydrocarbures, qui offrent un cadre plus flexible et transparent pour faciliter les partenariats et accompagner les investisseurs étrangers.

Les discussions ont également porté sur les perspectives d’investissement dans le secteur minier en Algérie et l’établissement de partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises européennes, en se concentrant sur le transfert de connaissances, la formation et les technologies modernes, notamment dans les domaines de la recherche, de l’exploration, de la transformation et de la valorisation des ressources minières.

Opportunités dans le secteur minier : terres rares et minéraux stratégiques

Cela concerne notamment les terres rares et les minéraux stratégiques, le tout dans le cadre de la nouvelle loi minière qui offre des facilitations importantes et encourage l’implantation de l’industrie minière en Algérie.

De son côté, l’ambassadeur Diego Mellado a exprimé sa satisfaction quant au niveau du dialogue stratégique existant entre l’Algérie et l’Union Européenne dans le domaine de l’énergie. Il a souligné l’intérêt croissant des entreprises européennes pour le marché algérien et a salué le rôle de l’Algérie en tant que partenaire important et fiable dans la garantie de la sécurité énergétique européenne.

Il a également exprimé le souhait de l’Union Européenne de renforcer la coopération dans les domaines de la production d’hydrogène vert et bleu, de l’exploitation des minéraux stratégiques et de leur transformation au service des industries en général, et de celles liées aux énergies renouvelables en particulier.