Hydrocarbures : BP signe son grand retour en Algérie avec une nouvelle licence

Le climat des affaires en Algérie connaît une dynamique sans précédent. Entre le retour stratégique du géant pétrolier britannique British Petroleum (BP) dans l’exploration et l’intérêt marqué du leader égyptien de la sidérurgie « Ezz Steel », le pays s’impose plus que jamais comme une destination privilégiée pour les investissements d’envergure.

Énergie : BP décroche une licence d’exploration dans le bassin de l’Est

La nouvelle est tombée ce mardi : l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) a officiellement octroyé une licence d’exploration à la compagnie britannique British Petroleum (BP). Ce périmètre d’étude est situé au niveau du bassin de l’Est, une zone jugée prometteuse par les experts du secteur.

Pour ALNAFT, ce partenariat dépasse la simple transaction commerciale pour s’inscrire comme une étape fondamentale de la stratégie nationale. Cette collaboration vise avant tout à renforcer l’attractivité du domaine minier national, dont la vaste étendue de 1,7 million de km² offre des perspectives d’exploration considérables. Elle permet également de mobiliser des technologies de pointe essentielles pour affiner la connaissance géologique du sous-sol et optimiser la valorisation des ressources. Enfin, l’engagement d’un géant comme BP sert à démontrer la confiance renouvelée des majors pétrolières internationales envers le cadre législatif algérien, consolidant ainsi la position du pays sur l’échiquier énergétique mondial.

🟢 À LIRE AUSSI : Le pétrole arabe profite des tensions géopolitiques : Le brut algérien franchit la barre des 100$

L’agence a souligné sa volonté de promouvoir une dynamique basée sur l’innovation, afin de transformer le potentiel énergétique en ressources concrètes, consolidant ainsi le rôle de l’Algérie comme fournisseur énergétique stratégique sur la scène mondiale.

Sidérurgie : Le géant égyptien « Ezz Steel » projette un complexe intégré en Algérie

Parallèlement à l’effervescence du secteur énergétique, l’industrie lourde attire également les poids lourds régionaux. L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) a reçu ce lundi une délégation de la direction de « Ezz Steel », le leader égyptien et acteur majeur de la sidérurgie au Moyen-Orient et en Afrique.

Un projet industriel ambitieux

Le groupe égyptien, dont l’expertise remonte à sa fondation en 1982 et qui affiche aujourd’hui une capacité de production annuelle de 7 millions de tonnes, a exposé un projet industriel d’envergure articulé autour d’une montée en puissance graduelle. Cette stratégie prévoit, dans une première phase, le lancement de la production de fer de réduction directe (DRI), avant de s’étendre pour transformer le site en un complexe industriel totalement intégré. À terme, cette installation d’excellence couvrira l’intégralité des étapes de la transformation du fer et de l’acier, consolidant ainsi la chaîne de valeur métallurgique sur le sol algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Acier : Holding SNS s’allie au géan égyptien Ezz Steel pour propulser l’industrie nationale

Un accompagnement sur mesure

De son côté, l’AAPI a mis en avant les multiples opportunités offertes par le nouveau cadre législatif algérien en exposant en détail les avantages contenus dans le code de l’investissement. Les échanges se sont ainsi concentrés sur les importantes incitations fiscales et douanières spécifiquement dédiées aux projets d’envergure, tout en abordant la question cruciale de l’accès à un foncier industriel parfaitement adapté aux exigences techniques du groupe. Enfin, l’agence a insisté sur la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement permanent, conçu pour lever les obstacles bureaucratiques et faciliter chaque étape de l’installation et du développement du groupe en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Traité d’amitié réactivé : les relations économiques Algérie-Espagne regagnent du terrain