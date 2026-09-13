Hydrocarbures : Après Londres, Rome et Pékin, le Bid Round 2026 séduit aussi Jakarta

À quelques semaines de la clôture de l’appel d’offres international, le géant indonésien confirme ses ambitions d’extension dans le Sahara algérien, emboîtant le pas à d’autres poids lourds mondiaux de l’énergie.

Le marché pétrolier et gazier algérien continue de séduire les investisseurs internationaux. Alors que la date limite de dépôt des offres pour le « Bid Round 2026 » approche à grands pas, la compagnie nationale indonésienne Pertamina a officiellement fait part de ses intentions.

Le groupe asiatique rejoint ainsi une liste prestigieuse de candidats déjà positionnés, à l’image du britannique BP, de l’italien Eni ou encore du chinois Sinopec.

Un ancrage stratégique renforcé

Cette volonté d’expansion a été formalisée lors de récents échanges entre le diplomate indonésien à Alger, Yusron Bahauddin Ambary, et le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi.

L’entreprise publique indonésienne ne cache plus son intérêt pour l’acquisition de nouvelles licences d’exploration et de développement parmi les blocs mis aux enchères par l’agence Alnaft.

Pour Pertamina, l’Algérie constitue un terrain éprouvé et un pilier majeur de son développement international : « Nous voyons l’Algérie non seulement comme un lieu où Pertamina opère, mais aussi comme l’un des centres de croissance des affaires de Pertamina à l’avenir », a déclaré Yusron.

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Présent dans le bassin saharien à travers le gisement de Menzel Ladjmet Nord — dont la concession a été prolongée pour 35 ans en 2024 —, le groupe y exploite un site produisant 35 000 barils quotidiens.

Ce périmètre intègre également une infrastructure solaires photovoltaïque destinée à réduire l’empreinte carbone des opérations d’extraction.

Enjeu de sécurité énergétique pour Jakarta

Au-delà de l’aspect purement financier, cet engagement sur le sol algérien répond à un impératif national pour l’Indonésie.

L’intégralité du pétrole brut extrait par Pertamina en Algérie est directement acheminée vers les raffineries indonésiennes pour alimenter son marché intérieur.

Ce nouvel appel d’offres — le second du genre après l’édition 2024 — porte sur sept périmètres distincts recelant des réserves estimées à deux milliards de barils équivalent pétrole.

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Sur les 53 acteurs internationaux ayant accédé aux données techniques d’Alnaft, l’engouement confirmé des majors confirme le regain d’attractivité du domaine minier algérien.

Dans un paysage géopolitique mondial perturbé, les compagnies cherchent activement à sécuriser leurs approvisionnements dans des zones stables et prospectives.