Les hydrocarbures algériens attirent de plus en plus les grandes économies asiatiques. Sept pétroliers chargés de brut et de produits pétroliers ont récemment quitté les ports de Skikda et d’Arzew à destination de la Corée du Sud, du Japon, de la Chine et de Singapour. Ces expéditions témoignent de l’intérêt grandissant de ces marchés pour les approvisionnements algériens, alors que les tensions géopolitiques poussent les grands importateurs à diversifier leurs fournisseurs.

Sept pétroliers algériens en route vers quatre marchés asiatiques

Selon l’unité de sources ouvertes (OSINT) du réseau Al Jazeera, trois navires se dirigent vers la Corée du Sud, deux vers le Japon, tandis que la Chine et Singapour reçoivent chacune une cargaison.

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Leurs itinéraires témoignent également des contraintes qui pèsent sur le transport maritime. Quatre pétroliers ont choisi de contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance, tandis que trois autres ont emprunté le canal de Suez et la mer Rouge.

Corée du Sud : les importations de brut algérien bondissent de 77 %

La progression la plus marquée concerne la Corée du Sud. Ses importations de brut algérien sont passées de 1,07 million de tonnes en 2023 à 1,82 million en 2025.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les achats ont atteint en moyenne 53 000 barils par jour, contre 30 000 un an auparavant, soit une hausse de 77 %. Les données de la compagnie nationale coréenne KNOC confirment cette tendance. Entre janvier et août, les importations de Saharan Blend ont progressé de 68,2 %, passant de 9,30 à 15,65 millions de barils.

Sonatrach a également consolidé ses échanges avec ce marché en signant, en mars 2026, un contrat de vente de brut avec le raffineur sud-coréen S-OIL.

Japon : le naphta algérien fait son retour après une chute de 95,3 %

Le Japon renoue également avec les produits pétroliers algériens. Après une année 2025 sans importation de naphta, les achats ont repris en janvier 2026. Ils ont atteint 1,24 million de kilolitres sur les neuf premiers mois de l’année, avec des arrivages enregistrés pendant huit mois sur neuf.

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Cette reprise intervient après une chute de 95,3 % des approvisionnements japonais en naphta en provenance du Moyen-Orient. Le pétrole brut algérien pourrait lui aussi retrouver ce marché. Le pétrolier Robola, attendu à Chiba le 7 décembre, transporte une cargaison de brut susceptible de marquer ce retour après plusieurs années sans importations enregistrées.

Chine, Singapour et Inde : les autres marchés asiatiques se réveillent

La Chine renforce elle aussi ses achats de produits pétroliers algériens. Les volumes importés sont passés de 226 000 tonnes en 2023 à 983 000 tonnes en 2025. Sur les neuf premiers mois de 2026, la valeur des achats a progressé de 57,6 %, pour atteindre environ 490 millions de dollars.

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À Singapour, Enterprise Singapore a recensé près de 62 000 tonnes de naphta algérien durant la semaine achevée le 2 septembre 2026.

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L’Inde a, de son côté, repris ses achats de GPL algérien après leur interruption en 2025. Entre janvier et septembre 2026, ses importations de propane et de butane ont atteint 184 276 tonnes. Selon Reuters, Indian Oil et Sonatrach prévoient également des livraisons mensuelles de 45 000 à 55 000 tonnes en 2027, soit jusqu’à 660 000 tonnes sur l’année.

Si l’Europe reste le principal débouché des hydrocarbures algériens, ces échanges montrent que les marchés asiatiques occupent une place grandissante dans les exportations nationales. La progression du brut en Corée du Sud, le retour du naphta au Japon et la reprise des achats de GPL en Inde illustrent l’élargissement des débouchés de Sonatrach.