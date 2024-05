Hydrocarbures / Algérie : Arkab annonce 8 découvertes majeures depuis début 2024

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Laagab, a annoncé hier – mercredi 29 mai – que l’Algérie a réalisé, depuis le début de l’année 2024, 8 découvertes « majeures » et « très importantes » dans le domaine des hydrocarbures.

Invité, mercredi, de la Télévision nationale, M.Laagab a indiqué que ces huit découvertes concernent de nouveaux gisements de gaz et de pétrole qui se situent à Béchar, au sud d’Ain Saleh, au nord de Gant, au sud d’Illizi et au nord d’Ouargla. Il a, en outre, souligné que cette performance était le fruit des efforts du groupe Sonatrach.

🔵 À LIRE AUSSI : Sonatrach signe un important contrat concernant le plus grand gisement de gaz en Afrique

Le ministre a ainsi déclaré au micro de la Télévision publique : “Nous avons fait des découvertes importantes depuis le début de l’année jusqu’à la dernière semaine du mois de mai.” “Ces découvertes, a-t-il ajouté, permettront de renforcer les réserves d’hydrocarbures de l’Algérie et contribueront à augmenter la production du gaz naturel“.

Sonatrach et le géant américain Chevron sur le point de conclure un contrat “important”

Par ailleurs, M. Arkab a annoncé la signature, dans les prochains jour, d’un accord important entre Sonatrach et le géant américain des hydrocarbures, Chevron.

Ce contrat, qui fait suite à la récente signature du mémorandum d’entente entre Sonatrach et ExxonMobil, permettra, a expliqué le ministre, de “développer un grand gisement”, et d’augmenter la production nationale d’hydrocarbures, notamment de gaz naturel.

🔵 À LIRE AUSSI : L’Algérie portera sa production d’eau dessalée à 3,7 millions m3/jour

À ce propos, M. Arkab a signalé que l’Algérie possède le potentiel de porter, à moyen terme, de porter sa production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes par an, contre 137 milliards de mètres cubes par an actuellement. Un gap de production qui renforcera le rôle de notre pays en tant que fournisseur fiable de gaz naturel fiable pour les pays d’Europe et d’Asie,

Enfin, le ministre de l’Énergie a rappelé que Sonatrach a signé, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures (2020), des contrats majeurs dans le domaine de l’exploitation, du raffinage et de la production d’hydrocarbures avec de grandes compagnies internationales, comme Equinor (Norvège), Eni (Italie) et Occidental Petroleum (États-Unis).