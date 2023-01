Hydrocarbures : le Sahara Blend enregistre une baisse ce lundi 30 janvier

Ce lundi 30 janvier 2023, les prix du pétrole ont enregistré une hausse. Et ce, après une baisse au début de cette semaine. En effet, cette hausse est principalement due aux promesses de Pékin. Celles-ci concernent la relance de la consommation de l’or noir. Vous n’êtes pas sans savoir que la Chine fait partie des plus grands importateurs et consommateurs du pétrole. De ce fait, la baisse de sa consommation affecte considérablement le marché mondial du pétrole. Comme ça été le cas durant la période du Covid-19.

Ainsi, on notera que les cours du brent, livraison pour mars, ont augmenté de 0.01%. Ils s’affichent ainsi à 86.67 dollars le baril. En ce qui concerne les cours du brut, ceux-ci ont enregistré une hausse de 0.09%. À cet effet, le baril du brut, livraison pour mars, s’échange à 79.61 dollars. Quant à la référence algérienne de l’or noir, à savoir le sahara Blend, on précisera que cette dernière a diminué de 1.06%. Soit 0.93 dollars. Ainsi, elle est à 86.74 dollars le baril. On notera qu’il s’agit des révélations du site spécialisé Oil Price.

L’Opep tiendra une réunion cette semaine

Depuis la fin de 2022, les pays membres de l’Opep ont annoncé qu’ils envisagent de diminuer le quota journalier de production. De ce fait, l’Union a décidé de diminuer la production en mois de novembre. Et ce, lors d’une réunion qui s’est tenue à Vienne. Pour rappel, cette baisse a été estimée à 2 millions de barils. Dans le même sillage, il convient de préciser qu’une autre réunion se tiendra cette semaine. Celle-ci sera consacrée pour étudier l’évolution des prix de l’or noir. Ainsi que le quota de production journalier. Aux dernières nouvelles, les pays de l’alliance envisagent de garder le même niveau de production.