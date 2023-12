Hydro Sud exportateur algérien de ciment et clinker participe à l’INTERCEM à Los Angeles

HYDRO SUD, leader incontesté de l’exportation de clinker et de ciment en Algérie, sera présent en tant que sponsor Gold et intervenant à la prestigieuse conférence INTERCEM AMERICAS 2023. Cet événement d’envergure mondiale se tiendra à Los Angeles du 3 au 5 décembre 2023.

En effet, le Directeur Général d’HYDRO SUD prendra la parole lors de cette rencontre incontournable du secteur mondial du ciment, dans l’objectif est de partager l’expérience et l’expertise inégalées de son entreprise dans ce domaine.

« Nous sommes ravis de participer à ce rendez-vous majeur et d’échanger avec les acteurs internationaux du ciment, » a déclaré le Directeur Général d’HYDRO SUD. Ajoutant « Notre position de leader en Algérie et notre expérience unique sont des atouts précieux que nous souhaitons mettre au service de cette industrie mondiale en pleine croissance. »

De plus, INTERCEM, depuis sa création en 1985, se positionne comme le point de convergence des décideurs du secteur du ciment à l’échelle internationale. Donc HYDRO SUD exprime sa fierté de soutenir cet événement majeur, favorisant ainsi les échanges et l’identification d’opportunités de développement pour l’ensemble des participants du monde entier.

HYDRO SUD, acteur majeur du clinker depuis 2011

En outre, fondée en 2011 à Biskra, HYDRO SUD a rapidement émergé comme l’un des leaders du secteur du clinker en Algérie. Dotée d’une capacité d’exportation annuelle de 1 million de tonnes de clinker, l’entreprise vise à atteindre 2 millions de tonnes de clinker et 1 million de tonnes de ciment d’ici 2024. HYDRO SUD approvisionne avec succès les marchés internationaux en mettant à profit son expertise et une équipe composée de plus de 120 collaborateurs dévoués. La société accompagne également les grands projets d’infrastructures et de construction de ses clients.

INTERCEM, conférence référence du secteur du ciment depuis 1985

Pour conclure, depuis plus de trois décennies, INTERCEM s’est solidement établie comme la conférence de référence du secteur du ciment à l’échelle mondiale. Organisé sur 5 continents et dans plus de 50 villes à travers le monde, cet événement annuel réunit des milliers de décideurs de l’industrie. Grâce à un programme riche et des opportunités de networking uniques, INTERCEM encourage les échanges entre professionnels et ouvre la voie à de nouveaux partenariats, contribuant ainsi au développement continu de l’industrie du ciment à l’échelle mondiale.