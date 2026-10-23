Alger : un trentenaire retrouvé mort dans des circonstances tragiques
Un drame a secoué la commune de Hussein Dey, à Alger, après la mort violente d’un homme d’une trentaine d’années, survenue jeudi. Selon les médias français, la victime aurait été tuée par un jeune homme âgé de moins de 20 ans.
La nouvelle a provoqué une vive émotion dans plusieurs quartiers de la commune, notamment en raison de la bonne réputation dont jouissait le défunt auprès des habitants.
Partie 2
Pour l’heure, les circonstances exactes de ce drame restent à déterminer. Plusieurs versions circulent concernant les motivations qui auraient conduit à cet acte, sans qu’aucune explication définitive ne soit établie à ce stade.
Les investigations devront permettre de faire la lumière sur le déroulement des faits et d’identifier les raisons à l’origine de ce meurtre.
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Djelfa : le corps d’une femme retrouvé enterré
Une découverte macabre a été signalée dans la wilaya de Djelfa, où le corps d’une femme a été retrouvé enterré dans une zone rurale relevant de la commune de Charef, plus précisément dans la région de Gaâdi.
Selon le quotidien El Khabar, les faits remontent à jeudi, lorsque des habitants de la région ont été alertés par des odeurs nauséabondes. En tentant d’en identifier l’origine, ils ont découvert des parties du corps qui dépassaient du sol.
Face à cette découverte, les habitants ont immédiatement alerté les services de la Gendarmerie nationale de Charef, qui se sont déplacés sur les lieux pour procéder aux premières constatations.
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont engagé les procédures légales nécessaires afin de dégager le reste du corps. La dépouille a ensuite été transférée vers l’établissement hospitalier de la commune d’El Idrissia pour la poursuite des démarches requises.
Certaines parties de la peau étaient encore conservées, ce qui laisserait penser que l’inhumation remonte à une période relativement récente. Le corps aurait été mis au jour sous l’effet des pluies ou après que des chiens errants eurent creusé le sol.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette affaire et d’en élucider les différentes zones d’ombre. À ce stade, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant l’identité de la victime ni les causes de sa mort.