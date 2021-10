Hunger Map 2021 : Algérie, l’exception africaine ?

Ce samedi, l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a révélé, par le biais d’un rapport, que l’Algérie est le seul pays africain qui ne souffre pas de famine.

En effet, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est une agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim.

Le dernier rapport publié par cette dernière, ce samedi 02 octobre, sur la famine dans le monde, indiquait que l’Algérie est le seul pays africain stable sur le plan alimentaire.

Ledit rapport a classé les pays en fonction de la prévalence de la famine, de moins de 2,5% à plus de 35%, représentant chaque pourcentage dans une couleur précise.

Dans ce contexte, l’Algérie a été classée avec les pays bleus, où la famine est inférieure à 2,5%, ce qui représente le taux le plus faible. Et c’est ainsi qu’elle est classée avec les pays européens, le Canada, l’Australie et d’autres.

Le continent africain, le plus touché par la famine

En outre, le rapport de l’Organisation indique également que plus de 811 millions de personnes dans le monde souffrent de famine, dont la plupart sur le continent africain, où plus d’un tiers de la population de la Somalie, du Congo, de l’Afrique centrale et du Liberia souffrent de la famine.

Les pays précités sont classés en tête des pires indicateurs, sur le continent et dans le monde, avec un taux de plus de 35% de la population.

En ce qui concerne le monde arabe, l’Irak et le Yémen étaient au premier rang des indicateurs de famine, suivis de l’Égypte, du Soudan, de la Jordanie et d’Oman, et de la Tunisie et du Maroc.