Hunger Games, The Marvels et Five Nights at Freddy’s au cinéma Garden City ce week-end

Le cinéma Garden City d’Alger prépare un programme cinématographique riche et varié pour satisfaire tous les amateurs de films ce week-end. Le jeudi 30 novembre et vendredi 1ᵉʳ décembre offriront une sélection éclectique, mêlant horreur, animation, comédie et aventure.

Un jeudi placé sous le signe de l’horreur



La journée commence en force avec deux films d’horreur dès 11h00. « The Nun 2 » plongera les audacieux dans un univers mystérieux, suivi par la rediffusion du classique intemporel « L’Exorciste ». Une autre opportunité de frissons est offerte à 13h25 avec une seconde séance de « The Nun 2 ».

Pour les familles, l’après-midi propose « Les Trolls 3 » à 15h15, suivi de « The Marvels » à 15h45, offrant une dose d’aventure et de super-héros. Les petits fans de « Paw Patrol » auront leur moment à 17h15.

La soirée s’annonce tout aussi intense avec des choix diversifiés. À 18h05, les amateurs de dystopie pourront plonger dans « The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes ». Pour les aficionados de l’épouvante, le film à succès « Five Nights at Freddy’s » débutera à 19h15 sera suivi par « Saw X » à 21h25. Enfin, le très attendu « The Marvels » clôturera la soirée à 21h40.

Vendredi tout est permis : méli-mélo de genres pour ravir tous les gouts



La journée du vendredi promet une diversité de films dès 15h00 avec « Les Blagues de Toto 2 » et « The Marvels ». Les aventures de « Paw Patrol » reprendront à 17h00, suivies par l’angoissant « Five Nights at Freddy’s » à 17h15.

La comédie prend le relais avec « Les Deguns 2 » à 19h10, suivi de « Saw X » à 19h40. Les amateurs de suspense retrouveront « The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes » à 21h25. La soirée se clôturera en beauté avec une nouvelle séance de « Five Nights at Freddy’s » à 22h15.

Avec ce programme, le cinéma TMV Garden City d’Alger offre ainsi deux jours de cinéma captivant, invitant les cinéphiles de tous âges à profiter d’une expérience cinématographique variée et divertissante.