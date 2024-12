Humilié par Al Ahly du Caire, le CRB coutumier des débâcles : voici l’historique

Le CR Bélouizdad a été humiliée par Al-Ahly du Caire, en prenant une raclée sur un score sans appel de six buts à un. Mais ce n’est pas une première de la formation de Laâqiba, qui a déjà connu des débâcles par le passé lors de ses participations dans l’épreuve africaine.

Le CR Bélouizdad a affronté hier Al-Ahly du Caire en déplacement, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Et pourtant, il a bien entamé le match. En effet, il a réussi à ouvrir le score, signé Mahious, et résisté face à l’adversaire, avant que ce dernier ne remette les pendules à l’heure, quelques secondes avant la fin de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, ce fut la démonstration de force des Égyptiens, qui ont mis cinq autres buts dans les filets bélouizdadis. Le match s’achève sur un score sans appel de six buts à un. Une défaite humiliante pour le représentant algérien dans la prestigieuse épreuve africaine.

Une humiliation qui a suscité la moquerie sur les réseaux sociaux

Certes, aucune équipe en Afrique n’a pas à rougir d’une défaite face Al-Ahly, l’ogre des clubs africains. Mais perdre par six buts, c’est inadmissible. Une défaite humiliante qui a suscité la moquerie des internautes sur les réseaux sociaux.

Mais pour certains, c’est scandaleux de la part d’une équipe dont la masse salariale est la plus élevée du championnat algérien (environ 9 milliards centimes par mois, ndlr).

« C’est une défaite humiliante et difficile à accepter. Après l’égalisation d’Al Ahly juste avant la pause, l’équipe a perdu ses repères et l’effondrement psychologique a été évident. Nous n’étions tout simplement pas dans le match, les erreurs défensives ont été impardonnables (…) C’est la pire défaite de ma carrière, et je m’excuse sincèrement auprès de nos fans. Il est maintenant crucial de trouver la force de repartir et de nous concentrer sur les prochaines échéances. », a déclaré l’entraineur Abdelkader Amrani à l’issue du match.

Le Chabab a déjà connu des débâcles en LDC africaine

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le CR Bélouizdad soit humilié dans un match de la Ligue des champions africaine. En 2001, il s’était incliné face à l’ASEC Mimosas, l’une des équipes africaines les plus redoutables à l’époque, sur un score fleuve de sept buts à zéro. Et pourtant, ce fut la grande équipe du CRB qui renfermait les meilleurs joueurs du championnat, entre autres Ali-Moussa, Mezouar, Badji ou encore Talis.

En 2021, le Chabab a été humilié par Mamelodi Sundowns sur le score de cinq buts à un, au stade Benjamin Mkapa, en Tanzanie. La même équipe sud-africaine l’a également battu par quatre buts à un en 2023. Seulement, ce fut au stade Nelson Mandela et devant ses supporters. Paradoxalement, le CRB dominait lors de ces deux années le championnat algérien.

À noter que le CRB est troisième du groupe C avec trois points. Ses chances restent intactes pour la qualification pour les quarts de finale de la LDC africaine, mais sa mission s’annonce ardue face aux deux favoris du groupe, Al-Ahly et l’Orlando Pirates.