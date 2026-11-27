L’organisation Himayatec a appelé le groupe Cevital à fournir des explications officielles concernant le recul de l’approvisionnement du marché en huiles de table, ainsi que l’éventuel arrêt de certaines unités de production pour maintenance.

L’organisation de défense des consommateurs « Himayatec » a exhorté, ce vendredi, l’entreprise « Cevital » à apporter des éclaircissements officiels sur l’état de la production et les raisons de la baisse de l’approvisionnement, après avoir fait état d’une impossibilité de joindre la direction, en dépit de ses courriers et de sa demande de tenue d’une réunion d’urgence avec les responsables du groupe.

Un arrêt technique pour maintenance ?

Dans un communiqué, l’organisation a précisé que « l’éventualité de l’arrêt de certaines unités de production à des fins de maintenance pourrait figurer, selon les informations dont elle dispose, parmi les facteurs ayant contribué à la situation actuelle, d’autant que cela coïncide avec un arrêt technique survenu dans l’une des usines de l’Est du pays ; ce qui soulève des interrogations quant à l’impact de ces arrêts sur le volume de production et la capacité à garantir un approvisionnement régulier du marché national ».

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Himayatec a ainsi demandé à « Cevital » d’indiquer si « des unités de production ont enregistré un arrêt technique ou des opérations de maintenance durant cette période, quelles mesures ont été prises pour assurer la continuité de l’approvisionnement, et d’expliquer la situation actuelle de l’offre ainsi que ses répercussions sur le consommateur ».

Rappel à la transparence et droit de réponse garanti

L’organisation a souligné qu’il est « du droit du consommateur de connaître les raisons des perturbations de son approvisionnement en un produit de première nécessité, et du devoir de l’opérateur économique d’apporter des réponses », estimant que « dans de telles circonstances, la transparence n’est pas une option, mais une responsabilité qui incombe aux acteurs économiques ».

L’organisation « Himayatec » a par ailleurs rappelé que « le droit de réponse est garanti à l’entreprise Cevital », se disant prête à diffuser auprès de l’opinion publique toute mise au point officielle émanant du groupe.

Cet appel intervient environ un mois après la circulation, sur les réseaux sociaux, de publications faisant état d’une pénurie d’huiles de table produites par les groupes « Cevital », « LaBelle » et « SIM », ce qui avait conduit les entreprises à affirmer la continuité de la production et de la distribution et à garantir l’approvisionnement du marché national.

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À la suite de cette vague de rumeurs, les groupes avaient alors annoncé le maintien de leurs opérations de production et de distribution d’huiles alimentaires, réaffirmant leur engagement à approvisionner le marché national et à répondre aux besoins des consommateurs.

Cevital avait notamment indiqué veiller régulièrement à l’approvisionnement du marché national en huiles alimentaires, assurant qu’aucune perturbation susceptible d’affecter la production ou la distribution n’avait été enregistrée jusqu’à cette date.