Huile et lubrifiants automobiles : Naftal et Somiz lancent une nouvelle unité de production

Naftal a signé un protocole d’accord avec Somiz Spa pour la construction d’une unité de production d’huiles et de lubrifiants dans la zone industrielle de Sayada, située dans la wilaya de Mostaganem.

La cérémonie de signature, qui a eu lieu à Arzew, a réuni Jamal Chérdoud, directeur général de Naftal, et Yazid Kamoum, président-directeur général de Somiz Spa. Brahim Akroum, directeur général de la société Sonatrach SSPP, ainsi que plusieurs cadres des deux entreprises, ont également assisté à l’événement.

Jamal Chérdoud a qualifié cet accord de « tournant historique », affirmant qu’il s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification industrielle de Naftal.

Il a souligné que cette nouvelle unité de production d’huiles et de lubrifiants renforce notre autonomie industrielle et participe à la souveraineté énergétique de l’Algérie.

Cette initiative s’aligne sur la vision de Naftal de moderniser et de renforcer les capacités nationales dans le secteur des hydrocarbures.

Yazid Kamoum, PDG de Somiz Spa, a exprimé sa reconnaissance envers Naftal pour la confiance placée en son entreprise.

Il a confirmé également que Somiz s’engage à mobiliser toutes ses ressources humaines et matérielles pour garantir la réussite de ce projet stratégique dans les délais impartis, insistant sur l’importance de respecter les exigences de qualité, de coût et de délai.

Réduction des coûts, amélioration de la qualité : les promesses de ce nouveau partenariat

Brahim Akroum, directeur général de Sonatrach SSPP, a également mis en lumière les bénéfices de ce partenariat.

Selon lui, ce projet s’inscrit dans une dynamique de collaboration accrue entre les différentes filiales du groupe Sonatrach, visant à optimiser les ressources internes.

L’objectif du projet est de réduire les coûts de production, d’accélérer les délais de livraison ainsi que de maximiser les synergies entre les différentes entités tout en respectant les principes clés de qualité, coût et délais.

Somiz Spa : Un acteur majeur de l’ingénierie industrielle

Fondée en 1991 à Arzew, Somiz Spa est une filiale de Sonatrach spécialisée dans l’ingénierie, la maintenance ainsi que la rénovation des installations industrielles.

Forte de plus de trois décennies d’expérience, Somiz a contribué à de nombreux projets d’envergure dans le secteur pétrochimique algérien.

Ce partenariat avec Naftal s’ajoute à une longue liste de collaborations stratégiques visant à renforcer les capacités industrielles du pays.

Un projet au service de la souveraineté industrielle

Ce partenariat entre Naftal et Somiz représente bien plus qu’une simple collaboration industrielle.

Il s’agit d’une démarche stratégique pour renforcer la souveraineté industrielle et énergétique de l’Algérie, tout en contribuant à la création d’emplois et au développement économique de la région de Mostaganem.

À travers cette unité de production, l’Algérie ambitionne de réduire sa dépendance aux importations et de devenir un acteur majeur dans la production d’huiles et de lubrifiants de qualité, à l’échelle régionale et internationale.

