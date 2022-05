Huile d’olive : médaille d’or pour une marque algérienne au Japon

L’huile d’olive est un produit dont l’Algérie est fière, au vu de la qualité proposée par plusieurs producteurs reconnus à travers le monde se distinguant dans de nombreuses compétitions face aux meilleurs. Elle a été encore une fois mise en avant à l’international grâce à la marque Dahbia qui a été primée au concours JOOP, dans le continent asiatique plus précisément au Japon en décrochant la médaille d’Or dans la catégorie « monovariétale ».

C’est dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook que la marque a annoncé la nouvelles à ses consommateurs, faisant écho de la fierté de recevoir une telle récompense.

Dans une entrevue avec le média TSA, le responsable de la marque Hakim Alileche, est revenu sur cette victoire, en expliquant la difficulté de celle-ci. En effet, le produit doit répondre à de nombreux critères très précis mis en place par Conseil oléicole international tels que l’acidité, le taux de peroxyde ou même des analyses physico-chimiques. L’huile a été jugée par un ensemble d’individus experts en la matière qui composait le jury grâce à une dégustation sensorielle basée sur un tableau codifié aux normes du COI. C’est suite à cela que le produit fut noté avec un système de points permettant l’accès à la médaille d’or une fois un certain seuil atteint ( de 80 à 95 l’argent est attribué et à partir de 95 points c’est la médaille d’or ).

La marque “Dahbia” a été primée dans la catégorie “monovariétale” qui caractérise assez bien le produit algerien, un moyen efficace de mettre en avant ceci sur la place internationale.

L’huile d’olive, un produit très consommé par les algériens

Dans une étude présentée à Alger en mars 2022 et faite par l’institut Immar Maghreb et le Cabinet PwC dans le continuité du programme PASA, lancé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en partenariat avec l’Union européenne (UE), les algériens consomment en moyenne 30 litres d’huile d’olive par an et par foyer.

Cette enquête a été menée sur des algériens, résidents en Algérie mais aussi dans d’autres pays. En effet, cela a été fait auprès de 1.737 personnes en Algérie, en plus de 317 personnes à l’étranger dont 78% résident en Europe, 12% au Canada et 10% aux Etats-Unis ce qui permet d’avoir une vision plus large de la consommation d’aprés le territoire habité.

Néanmoins, suite à une analyse des données, l’étude a révélé que les algériens avaient tendance à orienter leur consommation vers les autres huiles végétales plutôt que d’huile d’olive tandi que la diaspora algérienne consomme plutôt de l’huile d’olive avec une moyenne de 10 litres par personne et par an.