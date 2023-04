Le registre de commerce international de l’Algérie ne cesse de s’élargir et de nombreux nouveaux pôles économiques sont créés. L’huile d’olive extra-vierge en est un bon exemple ; après avoir été sélectionnées pour leur excellence, plusieurs marques 100 % algériennes se sont lancées dans l’exportation de leurs produits.

La marque Dahbia se distingue tout particulièrement dans le lot. Primée aux quatre coins du monde, cette enseigne ajoute un nouveau label qualité à son palmarès : le GIOOC 2023 décerné en Norvège.

L’huile d’olive Dahbia primée en Scandinavie : un nouvel honneur pour l’Algérie

Dahbia, la marque d’huile d’olive algérienne, ne cesse de faire parler d’elle. En effet, l’enseigne dirigée par Hakim Allilèche exploite des oliveraies de la région d’Ain Oussara, à Djelfa. Les exploitations du groupe comptent quelque 15 000 arbres et arbustes d’une capacité totale estimée à 20 000 lites par an.

La variété de prédilection du groupe est l’olive typique de Kabylie, la « Chemlal ». Cette olive est récoltée puis pressée le jour même pour réduire le taux d’oxydation au maximum. Ce processus produit une huile à faible taux d’acidité, riche en goût et surtout, 100 % bio. Spécificités qui ont fait l’unanimité auprès du jury de la Scandinavian International Olive Oil Competition (IOOC 2023) à Oslo en Norvège. Ainsi, après avoir été primée à Dubaï et à Tokyo plus tôt dans l’année, l’huile d’olive Dahbia gagne une nouvelle distinction à l’internationale.

L’huile d’olive algérienne reconnue mondialement : un nouveau leader potentiel à l’internationale ?

Dahbia n’est pas la seule enseigne productrice d’huile d’olive qui fait la fierté de l’Algérie. Une pléthore d’autres marques ont été distinguées par des concours reconnus mondialement au cours des 2 dernières années. Baghlia, Azemmour, Larbaa Olive ou encore, Numidia en sont de bons exemples.

Le ministère du Commerce a, pour sa part, annoncé un projet visant à promouvoir les huiles d’olive algériennes à l’internationale. Le but étant de diversifier les exportations de l’Algérie et de sortir du registre habituel des hydrocarbures.

S’il est déjà présent dans les transactions internationales de l’Algérie, le marché de l’huile d’olive peut être optimisé pour donner plus de résultats, affirme le ministère. En 2021, nous avons exporté près de 600.000 litres d’huile d’olive, capitalisant 2 millions de dollars en chiffre d’affaires. L’objectif d’ici à 2024 est de doubler ces chiffres en élargissant le portefeuille client de 19 à 50 pays importateurs.