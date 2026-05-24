Huile, céramique… cette wilaya accueille 7 usines et s’offre une impulsion industrielle de 200 mds DA

La dynamique industrielle s’accélère dans l’ouest de la wilaya de Mostaganem. Samedi 23 mai, la pose de la première pierre de sept nouvelles unités industrielles a été effectuée dans les zones d’El Bordjia 1 et El Bordjia 2.

Une opération supervisée conjointement par le wali Ahmed Boudouh et le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, qui s’est déplacé depuis Alger pour l’occasion. Papier, carton, plastique, céramique, agroalimentaire… les secteurs représentés dessinent le contour d’un programme d’investissement dont les chiffres avancés sur place donnent la mesure de l’ambition affichée.

29 lots attribués sur 180 hectares pour des projets dont les investissements déclarés avoisinent 200 milliards de dinars à Mostaganem

Devant la presse, Omar Rekkache a indiqué que 29 lots fonciers ont été attribués dans les deux zones industrielles. Sur une superficie globale d’environ 180 hectares. Les investissements déclarés pour l’ensemble de ces projets avoisinent 200 milliards de dinars. Avec une capacité de création estimée à plus de 6.200 emplois directs.

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En effet, le directeur général de l’AAPI a précisé que 17 contrats de concession ont été établis à ce jour. Permettant le lancement effectif de plusieurs projets, dont certains sont déjà en phase avancée d’exécution. De nouvelles demandes d’investissement continuent par ailleurs d’être enregistrées. Il a ajouté que la zone a « retrouvé sa vitalité ».

Les projets papier, carton et plastique au cœur des sept premières pierres posées à Mostaganem

Parmi les sept unités lancées samedi, le projet intégré du groupe Faderco en regroupe trois :

Faderco : transformation du papier et fabrication de ses dérivés

: transformation du papier et fabrication de ses dérivés Warq : production de pâte à papier et de carton

: production de pâte à papier et de carton Mapi Tek : transformation primaire des matières plastiques

Ce projet mobilise un investissement global estimé à 30 milliards de dinars, avec une capacité de création de 1.200 postes directs et 3.600 postes indirects.

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Le projet Talas, composé de deux unités de production de carton et de papier kraft, table sur 500 à 600 emplois directs et environ 4.000 emplois indirects, en s’appuyant sur les mécanismes de l’économie circulaire.

Pomme de terre, huile alimentaire et céramique : les autres unités industrielles inspectées lors de la visite à El Bordjia

La délégation a également posé deux premières pierres supplémentaires lors de cette même journée. Une unité dédiée à la production et au stockage de semences de pomme de terre. Et une autre orientée vers la production d’huile alimentaire. Les deux entreront en service dans un délai de 18 mois.

La délégation a également inspecté une unité de mécanique industrielle déjà opérationnelle. Ainsi qu’une unité de fabrication de céramique en cours de réalisation, financée à hauteur de 700 millions de dinars.

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La visite a permis de faire le point sur l’avancement des infrastructures d’accompagnement. Stations de pompage des eaux industrielles et pluviales, et transformateur électrique haute tension. Enfin, les autorités locales ont confirmé que les travaux d’aménagement des deux zones industrielles ont été entièrement achevés.