Hué, Delort répond aux Nantais : « Dans quelques semaines, ils m’acclameront »

Andy Delort a été sifflé par les supporters nantais lors du derby perdu face à Rennes. Mais l’attaquant international se dit déterminé de revenir en force et faire taire les détracteurs.

Arrivée au FC Nantes en provenance de l’OGC Nice lors du dernier mercato hivernal, Andy Delort est déjà contesté. La raison ? C’est tout simplement pour ne pas avoir trouvé le chemin des filets.

Aligné parmi le onze de départ lors de la déroute face à la Juventus, il a été reconduit lors du derby face à Rennes, perdu sur le score de un but à zéro. A sa sortie à la 69e minute, l’attaquant international a été hué par les supporters nantais. Une façon par laquelle ces derniers ont exprimé leur mécontentement quant aux performances du nouvel attaquant de leur équipe.

« Sincèrement, je trouve ça quand même dommage. Mais ce n’est pas grave. Dans quelques semaines, ils m’acclameront. Mais je trouve ça rapide pour un joueur comme moi, qui ne triche pas ». A-t-il déclaré à l’issu de ledit match.

Déjà sous pression, l’ex-Niçois se dit déterminé de renouer vite avec les filets. « Je sais que c’est une période compliquée, je suis le premier dégoûté pour mes équipiers, mais j’assume, je suis un leader, je suis là pour ça. Je me languis de ce premier but qui va me faire du bien mentalement ».

Ghezzal indisponible pour 2 semaines

Au moment où il s’apprêtait à renouer avec la compétition officielle à l’occasion du dernier match ayant opposé Besiktas à Antalyaspor, où il figurait même dans le onze de départ, Rachid Ghezzal a contracté une nouvelle blessure à l’échauffement. Ce qui l’a contraint de déclarer forfait quelques instants seulement avant le coup d’envoi du match.

Après avoir passé des examens médicaux, le joueur est fixé sur son indisponibilité. En effet, il ne pourra pas rejouer avant les deux prochaines semaines. Un autre coup dur pour le Lyonnais qui souffre des blessures à répétition depuis l’entame de la saison.

Ainsi, il ne pourra pas prétendre à revenir en sélection à partir du prochain stage en mois de mars. On espère qu’il soit vite rétabli afin de prendre part aux derniers matchs de la saison en cours.