« Hubs de retour » : ce que préparent cinq pays européens pour accélérer les expulsions

Le projet européen des « hubs de retour » s’accélère. Portée par cinq États membres, cette initiative controversée sur la gestion migratoire franchit un cap décisif ce lundi 16 novembre à Vienne, en marge d’une conférence internationale sur la migration.

Selon les confirmations du ministre grec des Migrations, Thanos Plevris, le nom du pays partenaire ainsi que le calendrier officiel y seront enfin dévoilés, ouvrant la voie à un accord dès janvier et à une phase pilote au printemps 2027.

Depuis le début de l’année, cinq États membres — l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas — planchent sur la mise en place de ces « hubs de retour ». L’objectif est clair : externaliser l’accueil des personnes en situation irrégulière frappées d’une obligation de quitter le territoire. Ces centres, situés dans des pays tiers hors de l’Union européenne, cibleront en priorité les migrants dont l’expulsion est bloquée en raison du refus de leur pays d’origine de les réadmettre.

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Comment fonctionnent ces « hubs de retour » hors de l’Union européenne ?

Cette stratégie n’est pas sans rappeler la politique d’expulsion vers des pays tiers menée par l’administration Trump depuis 2025. Selon une enquête menée par le consortium Forbidden Stories et une vingtaine de médias internationaux, plus de 25 000 migrants ont déjà été transférés vers des États qui n’étaient pas leur pays d’origine, souvent à la faveur d’accords bilatéraux opaques.

Entré en vigueur le 16 octobre dernier, le nouveau règlement européen autorise désormais explicitement ce mécanisme, à condition de conclure un accord préalable avec l’État d’accueil. Ce cadre juridique impose toutefois des garanties strictes : les pays partenaires devront respecter les normes internationales relatives aux droits humains, et plus particulièrement le principe de non-refoulement, qui interdit d’expulser une personne vers un territoire où elle risque des persécutions ou des mauvais traitements.

L’objectif affiché est clair : accélérer les expulsions effectives. D’après les chiffres du Conseil de l’UE, près de deux personnes sur trois visées par une obligation de quitter le territoire demeurent finalement sur le sol européen. Pour les défenseurs des « return hubs », ce mécanisme constitue une « solution innovante » permettant de contourner le manque de coopération de certains pays d’origine. Le ministre grec mise également sur un effet dissuasif, estimant que la perspective d’un transfert vers un pays tiers encouragera les retours volontaires et freinera les nouvelles arrivées.

Le Rwanda en première ligne

Le Rwanda s’impose comme le principal candidat pour héberger ces « return hubs ». Confirmées par Kigali et Athènes, les discussions pourraient aboutir à l’annonce officielle d’un accord ce lundi 16 novembre à Vienne, en présence du ministre rwandais de l’Intérieur, Vincent Biruta. Selon le Financial Times, les pays européens envisagent même de réutiliser des infrastructures initialement prévues pour l’ancien projet d’externalisation britannique — telles que le Hope Hostel ou un complexe résidentiel à Gahanga, près de Kigali — bien qu’aucun site ne soit encore confirmé.

Ce rôle rappelle l’accord conclu en 2022 avec Londres pour l’examen des demandes d’asile. Jugé illégal en 2023 par la Cour suprême britannique en raison des risques de persécution et de refoulement, le dispositif avait finalement été abandonné en 2024 après avoir coûté près de 350 millions d’euros au Royaume-Uni, sans aucun transfert.

Ce choix alarme les défenseurs des droits humains. Amnesty International appelle à renoncer au projet, pointant la répression politique à Kigali, son soutien au M23 en RDC et les risques d’abus contre les migrants. Human Rights Watch alerte également sur le levier financier et politique ainsi offert à un régime accusé de graves violations des droits humains.

Que deviendraient les personnes transférées ?

L’annonce prévue à Vienne ne devrait porter que sur un simple protocole d’accord, chaque État européen devant ensuite négocier séparément son propre traité bilatéral avec Kigali. Sur le plan financier, les contreparties restent à définir, même si Athènes précise que les frais de fonctionnement de la plateforme seront pris en charge.

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Selon le Financial Times, le dispositif démarrera à petite échelle avec le transfert initial de quelques centaines de personnes, principalement depuis la Grèce. Loin d’être emprisonnés, ces migrants seraient logés dans des centres ouverts et dotés d’un statut légal assorti d’un permis de travail au Rwanda.

L’horizon à long terme des personnes transférées demeure incertain. Si une responsable rwandaise a évoqué auprès de l’eurodéputée Tineke Strik la possibilité d’une résidence permanente, voire d’une naturalisation, l’élue reste sceptique face à cette option non confirmée et craint que les migrants ne se retrouvent bloqués au Rwanda pour une durée indéterminée.

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