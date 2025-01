Huawei révolutionne le transport urbain avec ses solutions intelligentes et connectées

Huawei Algérie a lancé le 23 janvier dernier la première session de formation de l’année 2025 dédiée aux journalistes, centrée sur les solutions innovantes de transport intelligent de Huawei. L’objectif de cette formation était d’approfondir la compréhension des journalistes sur l’impact de la numérisation et de l’intelligence artificielle dans le secteur du transport.

Lors de cette session, Huawei a mis en lumière ses solutions de transport intelligent, qui intègrent des technologies de pointe telles que la détection intelligente, le calcul en périphérie, le big data et l’analyse du flux de trafic. En effet, ces innovations visent à optimiser la gestion du trafic, à réduire les risques d’accidents et à fluidifier la circulation dans les zones urbaines.

Ainsi, les journalistes ayant participé à cette session ont eu l’opportunité de découvrir les outils de Huawei permettant la surveillance en temps réel du trafic, le contrôle adaptatif des feux de circulation, ainsi que la détection des infractions comme le stationnement illégal et la conduite à contresens.

Solutions innovantes de Huawei : cap sur les villes de demain !

Ces technologies jouent un rôle crucial dans la modernisation des infrastructures de transport en Algérie, en soutenant l’évolution vers des villes intelligentes et une mobilité urbaine plus efficace. Elles s’inscrivent également dans la vision globale de l’Algérie pour un avenir numériquement connecté.

D’ailleurs, les solutions de transport intelligent de Huawei sont déjà en place dans plus de 50 pays à travers le monde, y compris en Chine, en Égypte et en Côte d’Ivoire, contribuant ainsi à la transformation numérique des infrastructures de transport à l’échelle mondiale.

Cette session de formation fait partie de l’engagement continu de Huawei Algérie à soutenir la transformation numérique du pays. En partageant ses connaissances sur ces technologies avancées avec les journalistes, Huawei joue un rôle clé dans la diffusion d’informations précises et approfondies, contribuant à la compréhension des évolutions qui redéfinissent l’avenir de la mobilité urbaine et des villes intelligentes en Algérie.

Transports connectés et intelligents : que propose Huawei ?

Le transport intelligent n’est plus une vision futuriste, il est déjà une réalité. Huawei se positionne en leader dans ce domaine en constante évolution. Pour intégrer des solutions de détection aux systèmes de transport, Huawei opte pour des technologies qui combinent puissance de calcul, stockage avancé ainsi qu’une infrastructure numérique de pointe.

Huawei, en collaboration avec ses clients et partenaires, œuvre pour poser les bases d’un transport intelligent et connecté. L’automatisation des systèmes de gestion et de contrôle à distance facilite la connexion entre les personnes, les véhicules, les marchandises, les chantiers et les gares. Cette base numérique solide améliore la sécurité, l’efficacité des opérations et transforme les chaînes d’approvisionnement et l’industrie, en élargissant les opportunités dans chaque secteur.

Une approche intelligente du transport permet non seulement d’augmenter la capacité des systèmes, mais aussi de renforcer la contribution des services de transport à l’économie mondiale.

Optimiser la productivité des campus et hubs

La gestion centralisée des données et la convergence des informations sur les campus de hubs offrent une meilleure productivité. Cela favorise la collaboration industrielle et stimule le développement économique au niveau régional.

Améliorer les réseaux routiers pour plus d’efficacité

Huawei offre des solutions améliorant la capacité des réseaux routiers, facilitant ainsi les flux économiques et garantissant la sécurité des transports.

Logistique et réseaux de passagers : une gestion efficace

L’optimisation des processus logistiques et des flux de passagers permet de rendre les opérations plus efficaces. Grâce à des systèmes intelligents, la sécurité et l’efficacité sont considérablement améliorées, offrant une meilleure expérience utilisateur et facilitant la vie quotidienne.