Huawei présente ses solutions de Smart Mining au ministère des Mines

Le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi, a reçu ce mercredi au siège de son ministère une importante délégation de cadres dirigeants du géant technologique chinois Huawei. Au cœur des discussions : l’intégration de solutions numériques de pointe dans les processus d’exploration, d’analyse et d’exploitation minière en Algérie.

Cette rencontre de haut niveau s’est déroulée en présence de la secrétaire d’État auprès du ministre des Mines et des Industries minières, chargée des Mines, Karima Bekir Tafer, ainsi que de plusieurs cadres du secteur.

Cap sur la « mine intelligente » grâce à la 5G et à l’IA

Au cours de cette audience, les experts de Huawei ont projeté un exposé technique détaillé exposant leur vision globale du concept de « mine intelligente » (Smart Mining). Ils ont mis en avant des solutions à forte valeur technologique, spécifiquement adaptées aux défis environnementaux et opérationnels de l’industrie moderne.

Les échanges se sont focalisés sur l’intégration de ces solutions au sein de la chaîne de valeur minière, notamment à travers le déploiement de réseaux 5G pour interconnecter les infrastructures de télécommunications sur les sites miniers, ainsi que l’injection de l’intelligence artificielle (IA) afin d’optimiser l’efficacité des campagnes d’exploration, la précision des analyses géologiques et le rendement de l’extraction.

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Sécurité des travailleurs et valeur ajoutée industrielle

Pour le ministre Mourad Hanifi, l’introduction de ces technologies de rupture représente un puissant levier de croissance pour l’industrie nationale. Il a souligné que cette modernisation garantira une hausse substantielle de l’efficacité opérationnelle et managériale du secteur.

Le ministre a rappelé que l’automatisation et la numérisation des processus permettront de réduire de manière significative l’exposition des ingénieurs et des travailleurs aux risques majeurs sur le terrain.

Exprimant sa satisfaction face à la qualité des propositions formulées par la firme chinoise, M. Hanifi a réaffirmé la volonté ferme de l’État de faire basculer le secteur minier algérien d’une activité d’extraction brute vers une maîtrise industrielle globale et intégrée. Par ailleurs, la formation spécialisée et le renforcement des compétences technologiques des cadres et ingénieurs algériens ont constitué un axe central des discussions.

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Prochaine étape : Un groupe de travail pour des projets pilotes

Afin de traduire ces discussions en réalisations concrètes, les deux parties ont convenu de mettre en place un groupe de travail technique mixte.

Ce comité aura pour mission d’étudier la faisabilité de projets pilotes sur des gisements miniers nationaux hautement stratégiques. Ces sites tests serviront de vitrine pour valider l’implémentation des solutions numériques proposées par Huawei avant leur éventuelle généralisation.

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