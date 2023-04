Huawei ICT Compétition en Chine : 5 équipes algériennes en finale mondiale

Cinq équipes algériennes ont remporté la finale régionale Afrique de la Huawei ICT Compétition, qui se déroulera en juin prochain en Chine.

L’Algérie se qualifie ainsi pour la quatrième fois consécutive à la finale mondiale de la compétition. Les équipes gagnantes ont été sélectionnées après la finale nationale de la compétition, qui s’est tenue en décembre dernier.

C’est via visioconférence que 50 équipes issues de 28 pays du continent africain, se sont disputées les places qualificatives. Organisé par Huawei Algérie, l’évènement a suscité un fort engouement parmi les étudiants, avec plus de 3 000 inscriptions, dont plus de 1 000 retenus pour l’examen préliminaire et 130 pour la finale nationale.

Le concours a été organisé sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Huawei Algérie souligne que la promotion des compétences locales en matière de TIC et la prospection des talents en Algérie sont des perspectives essentielles de la société, qui porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences dans le domaine des TIC en faveur des étudiants et talents algériens.

Il est à noter que Huawei a coopéré avec plus de 900 universités dans le cadre de son programme « Huawei ICT Académie », en faveur de plus de 45 000 étudiants par an, y compris en Algérie.

Une université russe offre des bourses aux algériens

L’université MGIMO, affiliée au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a proposé des bourses d’études au ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les étudiants algériens intéressés peuvent postuler pour une bourse de Master dans des domaines suivants : les relations internationales, les études régionales étrangères, l’économie et le droit, le journalisme, la publicité et les relations publiques, l’administration nationale et locale, l’administration publique et la finance et le crédit.

Les boursiers sélectionnés pourront étudier pendant deux ans en Russie. Les candidats ont jusqu’au 10 mai 2023 pour tenter leurs chances.