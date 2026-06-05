Huawei ICT Competition 2026 : 3 étudiants algériens décrochent le grand prix du concours en Chine

C’est une performance remarquable qui place l’Algérie sous les projecteurs de la scène technologique mondiale. Un trio d’étudiants algériens a remporté, à Shenzhen en Chine, le grand prix de la compétition internationale Huawei dédiée aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Une victoire d’autant plus significative qu’elle a été obtenue face aux meilleures équipes issues de plus de 100 pays.

Cette distinction consacre non seulement le talent individuel des lauréats, mais aussi la montée en puissance de l’expertise technologique algérienne et la qualité de sa formation dans les domaines du numérique et de l’innovation.

L’équipe gagnante est composée de trois étudiants issus d’établissements de référence en Algérie :

Kafi Majed Imane : Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumédiène (USTHB)

Labri Nidhal : École Nationale Supérieure des Technologies Numériques et des Postes et Télécommunications (ENSTICP)

Bouzid Nesrine : École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle (ENSIA)

Ces étudiants ont également bénéficié de l’accompagnement du formateur Qara Sofiane, dont l’encadrement a été déterminant dans leur préparation et leur performance finale.

Un défi technologique d’envergure mondiale

L’équipe algérienne s’est illustrée dans le parcours Cloud Computing, l’un des axes les plus stratégiques et compétitifs de la compétition. Ce domaine exige une maîtrise avancée de plusieurs compétences clés : architectures et infrastructures du cloud computing, solutions d’intelligence artificielle appliquées et conception et déploiement de solutions numériques innovantes à travers des défis techniques complexes

Considérée comme l’une des compétitions technologiques les plus prestigieuses au monde, Huawei ICT Competition réunit chaque année les meilleurs étudiants en technologies numériques. La compétition constitue un véritable laboratoire d’innovation où elle confronte les participants à des problématiques concrètes de haut niveau.

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Le président algérien félicite les lauréats : message de reconnaissance officielle

Le président de la République a adressé un message de félicitations aux lauréats, saluant une performance qu’il a qualifiée d’« exploit technologique majeur ». Il a mis en avant l’excellence de ces étudiants, issus de différentes institutions algériennes, soulignant que ce succès reflète la qualité de la formation nationale dans les domaines scientifiques et technologiques.

Le chef de l’État a également encouragé la jeunesse algérienne à poursuivre sur cette voie d’innovation et de recherche, considérant cette distinction internationale comme une fierté pour l’ensemble du pays et une preuve du potentiel croissant de l’Algérie dans les secteurs du numérique et de l’intelligence artificielle.

ألف مبروك للجزائر ولطلبتها الأعزاء، من مختلف الجامعات والمدارس على الإنجاز التكنولوجي غير المسبوق في النهائيات العالمية لمسابقة (هواوي بشنزن) الصينية، وافتكاكهم الجوائز الكبرى باعتبارها أعلى مكافأة في هذه المسابقة الدولية من بين 100 دولة في العالم..وإذ أحيّيكم على تشريفكم… — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 5, 2026

Ainsi, au-delà du trophée, cette réussite illustre la solidité de la formation technologique en Algérie et la capacité de sa jeunesse à rivaliser avec les meilleures équipes mondiales. Elle envoie également un signal fort sur le potentiel du pays dans les secteurs du numérique, du cloud et de l’intelligence artificielle.