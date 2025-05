Huawei ICT Competition 2025 : les étudiants algeriens brillent sur la scène technologique mondiale

Les talents algériens en technologies de l’information ont une fois de plus démontré leur excellence sur la scène internationale. Lors de l’édition 2025 de la Huawei ICT Competition, qui s’est tenue à Shenzhen, en Chine, les équipes représentant l’Algérie ont remporté plusieurs prix majeurs parmi plus de 200 000 participants issus de 114 pays. Cette prestigieuse compétition technologique a permis aux étudiants algériens de se hisser aux plus hautes marches du podium dans plusieurs catégories stratégiques.

Dans la catégorie Computing, le trio composé de Talbi Abdelrahmane, Mahloul Mohamed et Oudla Abdelrahmane tous issus de l’École supérieure d’informatique de Sidi Bel Abbès a décroché la grande distinction sous l’encadrement d’Anis Massaoudi. En parallèle, l’équipe Cloud, formée de Mokran Imad Eddine et Bellali Amira de l’École supérieure d’informatique d’Alger, a également remporté la grande récompense, accompagnée par les ingénieurs Gara Sofiane et El Arabi Ishak.

Une reconnaissance pour l’encadrement algérien et la montée en puissance des talents

Le succès s’est également étendu à la catégorie Network, où l’équipe algérienne s’est hissée à la première place grâce à la performance d’Elyes Merzouka (ENS Telecom Oran), Aya Sarah Beladi (Université d’Alger 1) et Ibrahim Senoussi (ESI Sidi Bel Abbès), encadrés par l’ingénieur Mokhtar Merah. De plus, le prix de l’innovation, pour une première participation, a été décroché par une équipe composée de Sofiane Chelghoum (ESI Béjaïa), Raneem Mahalat (Université Sétif 1), Walid Kassoum (ENSTA) et Marwa Bentaazi (USTO Oran).

Ce palmarès impressionnant est complété par la récompense du meilleur encadrant attribuée à Abla Abderraouf de l’Université de Boumerdès, témoignant de la qualité de la formation algérienne et de l’expertise de ses cadres. Tous les encadrants sont d’ailleurs diplômés des universités algériennes et certifiés par l’Académie Huawei, ce qui renforce la crédibilité du système académique national.

Huawei ICT Competition : un tremplin mondial pour les talents en TIC

La Huawei ICT Competition est une compétition internationale annuelle organisée par l’entreprise technologique chinoise Huawei. Elle vise à encourager l’excellence académique et les compétences pratiques des étudiants dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le concours couvre plusieurs thématiques, telles que les réseaux (Network), le cloud computing, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le big data, ou encore la programmation.

Chaque édition rassemble des dizaines de milliers d’étudiants provenant de centaines d’universités partenaires à travers le monde. Après des phases nationales et régionales très sélectives, les finalistes accèdent à la grande finale mondiale en Chine, où ils sont évalués sur des épreuves techniques rigoureuses et des projets innovants. Outre les compétences techniques, la compétition valorise la créativité, le travail en équipe et l’innovation.

Pour de nombreux étudiants, cette compétition représente une vitrine de leurs compétences auprès de recruteurs internationaux et un tremplin vers des opportunités professionnelles de haut niveau dans l’univers des TIC.