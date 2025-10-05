Huawei Algérie renforce les compétences numériques nationales avec la 3ᵉ édition du DSIP

Huawei Algérie poursuit son engagement en faveur du développement des capacités de la jeunesse algérienne dans le domaine des TIC, en lançant avec succès la troisième édition du Data Science Intensive Program (DSIP 3). Organisé en partenariat avec Djezzy et MajestEYE, ce programme confirme la volonté du géant technologique chinois d’accompagner la jeunesse algérienne dans les domaines stratégiques de la science des données, de l’intelligence artificielle et des technologies digitales de pointe.

Le DSIP 3 a été conçu comme une plateforme d’apprentissage unique, mêlant rigueur académique et applications concrètes. Les étudiants sélectionnés ont suivi des ateliers interactifs sur les outils les plus récents en intelligence artificielle et en analyse de données. Encadrés par des experts locaux et internationaux, ils ont ensuite mis en pratique leurs acquis à travers le développement de solutions numériques innovantes répondant à des besoins réels du marché.

La clôture officielle s’est tenue jeudi à Alger, en présence du vice-président de Huawei Algérie, Alex Liuchengcheng, du directeur de la coopération internationale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que de représentants de Huawei et de ses partenaires stratégiques, dont Djezzy.

Au cours de cette cérémonie, les étudiants ont présenté leurs projets finaux. Ces solutions, créatives et pragmatiques, témoignent du haut niveau de compétences développé tout au long du programme et de leur capacité à contribuer activement à la transformation numérique de l’Algérie.

Huawei, un partenaire stratégique pour la transformation numérique

À travers cette initiative, Huawei Algérie confirme son rôle de partenaire clé dans la formation des jeunes talents et la promotion de l’écosystème numérique national. L’entreprise met l’accent sur trois axes majeurs :

Former et qualifier les jeunes Algériens pour faciliter leur intégration dans le marché du travail numérique.

Créer des passerelles entre universités et industries afin de dynamiser la recherche appliquée.

Accompagner l’Algérie dans sa quête de souveraineté numérique et d’innovation technologique.

« Investir dans les jeunes talents revient à investir dans l’avenir numérique de l’Algérie », a déclaré Alex Liuchengcheng lors de la cérémonie, soulignant que « le DSIP 3 illustre l’engagement de Huawei à préparer une nouvelle génération de leaders capables d’exceller dans les domaines de la science des données et de l’intelligence artificielle ».

Une immersion au cœur des solutions technologiques

Dans le cadre de ce programme, les étudiants ont également visité le siège de Huawei au quartier des affaires de Bab Ezzouar à Alger. Ils y ont découvert de près les dernières innovations du groupe dans des secteurs clés tels que le Cloud, l’intelligence artificielle et la transformation digitale, confirmant ainsi l’importance d’une approche intégrée entre apprentissage théorique et immersion technologique.

Ainsi, avec le succès du DSIP 3, Huawei Algérie confirme sa stratégie d’accompagnement de la jeunesse et son ambition d’inscrire l’Algérie sur la carte des acteurs régionaux et internationaux de l’innovation numérique.

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des infrastructures TIC et des terminaux intelligents. L’entreprise s’engage à mettre le numérique à la portée de chaque individu, chaque foyer et chaque organisation, avec pour ambition de bâtir un monde intelligent et totalement connecté.

En effet, son objectif est de faire de la connectivité ubiquiste un droit universel et le socle de l’intelligence ; offrir une puissance de calcul diversifiée pour rendre le cloud omniprésent et l’intelligence accessible partout ; aider les secteurs et les organisations à gagner en agilité, en efficacité et en dynamisme grâce à des plateformes numériques robustes ; et enfin, réinventer l’expérience utilisateur grâce à l’IA, pour proposer des usages personnalisés dans tous les domaines — domicile, mobilité, travail, divertissement, sport ou santé.

Aujourd’hui, Huawei compte près de 207 000 collaborateurs, opère dans plus de 170 pays et régions, et sert plus de 3 milliards de personnes à travers le monde. Plus d’informations sur : www.huawei.com.