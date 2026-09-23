Huawei Algérie lance la 12e édition de Seeds for the Future : voici ce qui change

Huawei Algérie officialise le lancement de la 12ᵉ édition de son programme phare de développement des talents numériques, « Seeds for the Future ». L’initiative accompagne depuis plusieurs années des étudiants algériens dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Pour cette édition 2026, le nombre de bénéficiaires passe de 50 à plus de 80 étudiants. Ces jeunes talents ont été sélectionnés parmi les étudiants les plus performants de leurs établissements, issus d’universités, d’écoles et d’instituts répartis à travers différentes régions du pays.

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Cinq ministères associés pour la première fois

L’édition 2026 se distingue par une coopération institutionnelle renforcée. Pour la première fois, cinq ministères sont associés au programme.

Il s’agit du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du ministère de la Poste et des Télécommunications, du ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, du ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, ainsi que du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Cette collaboration passe par les écoles et les établissements relevant de ces institutions.

Elle traduit, selon Huawei Algérie, l’importance accordée au développement des compétences numériques et à l’accompagnement des jeunes talents dans leur parcours académique et professionnel.

Un parcours d’apprentissage centré sur les technologies émergentes

Tout au long du programme, les participants découvriront différents domaines liés aux TIC et aux technologies émergentes. Ils échangeront notamment avec des experts de Huawei, mais aussi avec des entreprises, des startups et des universités.

Ces échanges visent à enrichir leurs connaissances et à développer leurs compétences. Ils permettent également aux étudiants de mieux comprendre les opportunités offertes par l’écosystème numérique.

Le programme favorise par ailleurs les rencontres entre jeunes talents venus de différentes régions d’Algérie. Cette mise en réseau doit contribuer à la création d’un réseau national de compétences et d’innovateurs.

Un engagement pour l’économie numérique algérienne

À travers « Seeds for the Future », Huawei réaffirme son engagement à contribuer au développement des compétences numériques en Algérie. L’entreprise entend ainsi accompagner une nouvelle génération de jeunes capables de participer à la transformation numérique du pays.

Depuis son lancement en Algérie, le programme a permis à de nombreux étudiants de bénéficier d’une exposition internationale. Il leur a également donné accès à des connaissances dans les domaines technologiques les plus avancés, ainsi qu’à un développement de leur réseau professionnel.

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Plus de 80 nouveaux talents pour cette 12e édition

Avec cette 12ᵉ édition, Huawei Algérie entend poursuivre sa dynamique de formation. L’entreprise offrira à plus de 80 nouveaux talents une expérience d’apprentissage, d’innovation et d’ouverture sur les métiers et technologies de demain.

Ce programme s’inscrit dans un contexte où plusieurs initiatives publiques et privées cherchent à renforcer les compétences numériques des étudiants algériens. Le développement de l’enseignement de l’informatique et la modernisation des infrastructures universitaires font partie des chantiers en cours à l’échelle nationale.

Un programme international déployé depuis plusieurs années

Lancé par Huawei à l’échelle mondiale, « Seeds for the Future » est un programme international dédié au développement des talents dans le domaine des TIC. Il vise à offrir aux étudiants l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir les dernières innovations technologiques.

Le programme permet également de développer des échanges avec des experts et d’autres jeunes talents. Huawei poursuit ainsi son ambition de contribuer à un écosystème numérique fondé sur les compétences, l’innovation et la coopération.

Pour plus d’informations sur le programme, vous pouvez consulter le site officiel de Huawei.

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