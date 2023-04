HSCB – investissement en Algérie : la banque britannique compte financer des projets

Le responsable de l’Agence algérienne pour la promotion de l’investissement a récemment reçu une délégation de la filiale algérienne de la banque britannique HSBC, menée par son PDG, James Fielder. Cette rencontre avait pour but de discuter de l’intérêt d’HSBC, une banque d’investissement internationale, à financer des projets en Algérie en raison de l’amélioration du climat des investissements et de la capacité du pays à jouer un rôle majeur dans l’indice de confiance des investisseurs étrangers.

Selon le média arabophone Elbilad, c’est lors de cette réunion, la délégation a présenté les différents services et options de financement offerts par HSBC, première banque européenne, pour soutenir les projets d’investissement en Algérie. La banque a également exprimé sa volonté de promouvoir au mieux les opportunités d’investissement en Algérie à travers son réseau international.

HSBC s’engage à financer des projets d’investissement en Algérie

HSBC, la banque d’investissement britannique, est la treizième banque étrangère à être autorisée en Algérie et la première en Europe en termes de capitalisation boursière, qui s’élève à 160 milliards d’euros. Classée quatrième au niveau mondial pour la capitalisation boursière, HSBC opère dans 82 pays et dessert 125 millions de clients à travers le monde.

Elle a accepté de financer des projets d’investissement en Algérie, ouvrant la voie à des sources de financement supplémentaires et innovantes pour stimuler l’investissement dans le pays. Selon James Fielder, l’Algérie fait partie de la nouvelle stratégie de la banque visant à étendre ses activités bancaires, car elle représente l’un des marchés les plus rentables et attractifs pour les banques internationales prestigieuses.

Les deux parties ont convenu de collaborer pour informer les investisseurs algériens et les porteurs de projets de grande et moyenne envergure des opportunités de financement, du soutien au capital des entreprises et des activités productives dans des secteurs à forte valeur ajoutée ou innovants, ainsi que de l’amélioration de leur compétitivité.