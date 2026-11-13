Après 18 ans en Algérie, pourquoi cette banque internationale prépare-t-elle son départ ?

Après près de deux décennies sur le marché algérien, HSBC prépare son départ. La banque britannique a annoncé, jeudi 12 novembre 2026, son intention de mettre progressivement fin aux activités de sa succursale en Algérie, selon la plateforme économique Zawya. Une décision qui intervient après un examen de sa présence dans le pays. Et qui concerne principalement ses clients professionnels, notamment les multinationales et les entreprises.

Le groupe prévoit une période de transition pour accompagner ses clients vers d’autres établissements bancaires. Une nouvelle étape pour cette banque internationale, qui avait obtenu son agrément auprès de la Banque d’Algérie en juin 2008.

Pourquoi la banque britannique HSBC prépare son retrait du marché algérien ?

D’après le communiqué de HSBC Bank Middle East Limited rapporté par Zawya, la décision fait suite à un examen approfondi des activités de sa succursale algérienne.

Le groupe inscrit ce choix dans une démarche plus large de réorganisation de ses activités à l’échelle internationale. Il souhaite concentrer ses ressources sur les marchés où il estime disposer d’avantages concurrentiels plus importants et de meilleures perspectives de croissance.

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HSBC assure néanmoins qu’il continuera à accompagner ses clients et ses collaborateurs jusqu’à la fin du processus. La banque entend également respecter l’ensemble de ses engagements envers les autorités de régulation, ses partenaires et les autres acteurs du marché.

Les échanges avec les clients ont déjà commencé. Selon les précisions communiquées par HSBC et reprises par Zawya, le groupe prévoit de fournir de nouvelles informations dans les prochains mois afin de faciliter leur transition vers d’autres prestataires bancaires en Algérie.

HSBC en Algérie : quels services proposait la banque britannique ?

Contrairement aux établissements disposant d’un réseau d’agences destiné aux particuliers, HSBC orientait principalement ses activités algériennes vers la clientèle professionnelle.

Sa succursale proposait des solutions bancaires aux entreprises, aux multinationales et aux entités liées à l’État. Son offre couvrait notamment plusieurs opérations liées aux échanges internationaux :

Les paiements internationaux et les transferts financiers ;

Le financement du commerce extérieur ;

Les solutions de gestion des transactions commerciales ;

Les opérations sur les marchés financiers.

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Le retrait annoncé concerne donc principalement les entreprises et les institutions qui recouraient aux services de HSBC pour leurs opérations financières internationales.

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HSBC avait déjà envisagé de quitter l’Algérie en 2016

Ce n’est pas la première fois que le groupe britannique étudie un éventuel départ du marché algérien. Selon le média algérien Twala, HSBC avait déjà envisagé cette possibilité en 2016, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur ses activités les plus rentables.

Cette première réflexion n’avait toutefois pas débouché sur une cessation des activités dans le pays.

Dix ans plus tard, le groupe annonce cette fois son intention d’engager un processus de fermeture progressive de sa succursale algérienne. HSBC n’a cependant pas communiqué de calendrier précis pour l’achèvement de cette opération.

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Présent dans neuf pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de Turquie, HSBC conserve des activités dans plusieurs marchés de la région. L’Algérie figure encore dans son réseau au moment de cette annonce, mais le groupe prépare désormais la fin de ses opérations dans le pays.