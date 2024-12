Houssam Eddine Naïdja : Le talent algérien brille aux Voice Arts Awards 2024

Houssam Eddine Naïdja, voice-over talentueux originaire d’Algérie, a remporté le prestigieux prix des Voice Arts Awards 2024 dans la catégorie du meilleur narrateur arabe pour une bande-annonce exceptionnelle à la télévision et à la radio.

Houssam Eddine Naïdja a été primé pour sa prestation intitulée Soirée Arabe, une œuvre qui se distingue par la finesse de son interprétation ainsi qu’une profonde sensibilité émotionnelle.

Sur sa page Facebook officielle, l’artiste a partagé sa joie et sa gratitude :

« Avec la grâce de Dieu, je suis heureux de partager ma joie avec vous. J’ai remporté le prix de la meilleure performance vocale arabe lors du concours international Voice Arts Awards (SOVAS), dans la catégorie de la bande-annonce exceptionnelle à la télévision et à la radio. Cet accomplissement, je le dédie à mes parents bien-aimés, à ma famille, et aussi à tous ceux qui ont cru en mon talent et soutenu mon parcours, qui ne fait que commencer. »

🟢À LIRE AUSSI : Les bulletins du 1ᵉʳ trimestre distribués ce jeudi : Les élèves brillent en sciences et en anglais

La cérémonie des Voice Arts Awards, organisée chaque année à Los Angeles par la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), est considérée comme la plus haute distinction dans le domaine des performances vocales.

Cette organisation à but non lucratif œuvre pour promouvoir et développer l’art vocal à travers le monde.

Le prix, soutenu par des partenaires impliqués dans l’organisation des Oscars, illustre le prestige de cette reconnaissance internationale.

Un parcours riche et inspirant

Originaire de Ouargla, Houssam Eddine Naïdja a obtenu une licence en communication et un master en audiovisuel à l’université Kasdi Merbah.

Il a commencé sa carrière à la radio régionale de Ouargla, où il a perfectionné ses compétences vocales avant de rejoindre la télévision algérienne, station de Ouargla, où il a produit et animé plusieurs émissions.

L’Algérie sur la scène internationale

La victoire de Naïdja est un hommage à la créativité et au talent algérien. Elle s’inscrit dans la lignée des succès de Mohammed El Amine Mehri, autre voice-over algérien ayant remporté également ce même prix pour sa narration du projet Teniri, une œuvre célébrant la beauté du désert algérien.

🟢À LIRE AUSSI : Ministère des affaires étrangères : L’ambassadeur de France convoqué après un scandale d’espionnage

Grâce à cette distinction, Houssam Eddine Naïdja confirme le potentiel des artistes algériens à s’imposer sur la scène mondiale, tout en inspirant une nouvelle génération de talents dans le domaine de l’art vocal.