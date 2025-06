Houria Les Yeux Verts lance un appel à Tebboune, voici pourquoi

L’humoriste franco-algérienne Zohra Hamiti, plus connue sous le nom de scène Houria Les Yeux Verts, a publié une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans cette dernière, elle affirme être la victime d’un promoteur immobilier qui tenterait de l’exclure d’un projet en Algérie, dans lequel elle a investi son temps et son argent.

Dévoilée au public suite à une vidéo nommée « Rendez-vous sur terre inconnue« , Hamiti connaît depuis un grand succès. Ses vidéos comiques, mais aussi des spectacles, font d’elle une pionnière de la scène humoristique franco-algérienne.

Face à cette situation complexe dans laquelle s’est retrouvée du jour au lendemain, Houria Les Yeux Verts a lancé un appel au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour qu’il intervienne.

Houria Les Yeux Verts interpelle le président Tebboune sur sa situation

Suite à un précédent appel du président adressé à la diaspora pour venir investir en Algérie, Zohra Hamiti a répondu présente et a décidé d’acquérir un terrain Calpiref pour son projet, notamment une station de service à Oran, sur le cinquième périphérique, dans le cadre du Calpiref.

« Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous porte et tout l’amour que j’ai pour notre pays, je viens à vous aujourd’hui le cœur lourd, animé par un profond sentiment d’injustice. Nous sommes un couple d’Algériens, membres engagés de la diaspora et profondément attachés à notre pays. Nous avons investi sans aide ni subvention toutes nos économies dans un projet national« , a déclaré Zohra Hamiti dans sa vidéo.

Elle poursuit : « Ce projet, fruit de notre foi dans notre pays, a été détourné de manière honteuse et illégale. En 2020, affaiblis par les effets de la pandémie et la fermeture des frontières, nous avons été piégés par un promoteur influent et malhonnête. Abusant de notre confiance et avec la complicité de son notaire, il nous a fait signer une procuration qui s’est révélée être une session frauduleuse de parts au profit de sa propre fille mineure âgée de seulement 15 ans« .

L’humoriste dénonce une « manipulation inacceptable »

Dans sa vidéo, la comédienne dénonce une « manipulation inacceptable moralement et légalement« . Elle explique qu’en plus de « cette manipulation » le promoteur en question tente d’expulser ce couple d’Algériens de ce projet et les traite comme « des délinquants« .

« Notre rêve est devenu cauchemar, notre foi en vous et en la justice de notre pays est notre seul refuge. Monsieur le président, nous ne réclamons aucun privilège ni traitement de faveur. Nous réclamons simplement justice, nous vous demandons d’intervenir afin que la vérité soit rétablie et que notre droit soit reconnu, que cette affaire ne devienne pas un symbole de désespoir pour les Algériens de l’étranger, membres de la diaspora, qui veulent investir et servir leur pays« .

Pour conclure sa vidéo, Houria Les Yeux Verts dénonce le comportement de certains promoteurs immobiliers « qui dictent leur propre loi » à l’encontre du citoyen algérien.

