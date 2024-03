Hôtels en Algérie : les meilleurs prix à travers le territoire

Depuis quelque temps, les hôtels en Algérie ont baissé leurs prix et augmenté leurs capacités d’accueil dans le but d’accueillir toute la masse de vacanciers qui, autrefois, se dirigeait vers la Tunisie et d’autres pays de la Méditerranée.

À la dernière mi-juillet, le gouvernement algérien a rouvert ses frontières terrestres avec la Tunisie, ainsi beaucoup d’Algériens ont pris la direction du pays voisin afin d’y passer les vacances. Obligeant ainsi les hôtels des différentes régions du pays à garder des prix accessibles pour la population dans un mouvement concurrentiel.

Le prix des hôtels en Algérie pour l’été

L’Algérie d’après covid connait un certain progrès dans le domaine de l’hôtellerie et le secteur touristique. Avec l’avènement des sites internet et les réseaux sociaux, la beauté du territoire algérien s’exporte mieux à l’étranger et même parfois au niveau local, poussant les Algériens à vouloir de plus en plus découvrir leur pays.

Les prix des hôtels varient selon la qualité proposée par ces derniers, leur situation géographique et les dates de réservation. En effet, en fonction des villes, les prix commencent à partir de 4 000 DA la nuitée et peuvent aller jusqu’à 3 fois le prix de départ.

Voici une liste des hôtels les plus réputés où loger pendant votre visite à travers diverses localités du pays.

Alger

City hôtel Alger : 6800 DA.

Résidence El Chems – Bordj El Kiffan : 5000 DA.

Hôtel AZ Vague d’Or : 14 000 DA.

Les Abbassides Palm Beach : 10 000 DA.

Hôtel les sables d’Or Zeralda : 16 000 DA.

Oran

Hôtel New Beach : 11 000 DA.

Hôtel La Brise : 5200 DA.

Le Privilège Hôtel : 6600 DA.

Hôtel Lalla Mokhtara : 7900 DA.

Calypso Home : 17 500 DA.

Béjaïa

Hôtel Atlantis Béjaïa : 12000 DA

Hôtel du Nord : 8900 DA.

Hôtel Royal : 6700 DA

Hôtel Brahmi HB : 6700 DA

Hôtel Le Cristal : 7600 DA

Annaba

Hôtel Rym El Djamil : 13 000 DA.

Hôtel Mimosa Palace : 7000 DA.

Hôtel Le Majestic : 9700 DA.

Hôtel Royal Elisa Annaba : 9000 DA.

Hôtel D’Orient : 8100 DA.

Jijel

Hôtel Dar El Aaz : 14 000 DA.

Hôtel Taghrast : 7000 DA

Aïn Témouchent

Hôtel du Prince Aïn Témouchent : 5200 DA.

Hôtel des frères Benouis : 4000 DA

Une certaine culture du tourisme prend-elle forme en Algérie ?

Les prix des hôtels algériens sont presque les mêmes avec ceux des hôtels de pays voisins plus avancés dans le secteur touristique. C’est notamment le cas avec la Tunisie, ou la seule différence avec les hôtels algériens est que ces derniers ne prennent que les paiements en devise et proposent, dans quelques établissements, un meilleur service que celui proposé en Algérie.

L’Algérie commence à prendre conscience, nous l’avons remarqué récemment, de l’importance du développement du tourisme locale, et cela, par des investissements dans l’hôtellerie, les moyens de transports et même la prise de conscience des citoyens. Le but étant de développer le secteur touristique algérien, pays à potentiel énorme dans le domaine vu la très grande superficie dont il jouit et la diversité de ses climats qui en font un pur pays-continent.