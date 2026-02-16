Hôtels de luxe, tours géantes… Voici les projets titanesques qui redessinent le front de mer d’Alger

Dans le cadre de la stratégie de modernisation de la capitale, le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé ce dimanche une réunion cruciale consacrée à l’examen de plusieurs projets d’investissement d’envergure. Au programme : la construction de tours d’envergure métamorphosant le front de mer.

Le plan de transformation d’Alger franchit une nouvelle étape. Sous la houlette du Wali, entouré du Secrétaire général, du Wali délégué de Hussein Dey et de cadres de la wilaya, sept projets d’investissement majeurs ont été passés au crible. Ces infrastructures, présentées via des modélisations 3D, visent à redynamiser les communes de Hussein Dey et Belouizdad.

Front de mer d’Alger : des tours de haut standing pour transformer la capitale en hub économique

S’inscrivant dans la vision stratégique des « Plans Blanc et Bleu », ces projets ne se limitent pas à de simples constructions. Ils prévoient :

L’édification d’hôtels aux standards internationaux.

L’implantation de sièges pour de grandes institutions nationales .

. La création de complexes résidentiels modernes.

L’objectif affiché est de réhabiliter la façade maritime pour en faire un moteur d’attractivité touristique et économique, tout en créant de nombreux emplois. Cette dynamique devrait s’étendre progressivement vers la partie Est de la baie d’Alger.

Entre design et nature : Alger mise sur une architecture verte et durable

Le Wali a insisté sur la nécessité d’allier esthétisme et fonctionnalité. Parmi les directives fermes données aux investisseurs, on retiendra :

Modernité architecturale : Adopter des designs contemporains qui valorisent le paysage urbain.

qui valorisent le paysage urbain. Optimisation de l’espace : Augmenter la capacité des parkings souterrains .

. Éco-responsabilité : Intégrer des systèmes de gestion des déchets et de traitement des eaux dès la conception. Le Wali a notamment préconisé la réutilisation des eaux traitées pour l’entretien et l’arrosage des espaces verts.

et de dès la conception. Le Wali a notamment préconisé la réutilisation des eaux traitées pour l’entretien et l’arrosage des espaces verts. Sécurité : Mise en conformité stricte des dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies.

Investir à Alger : le coup d’accélérateur pour lever les blocages administratifs

En clôture de séance, Mohamed Abdennour Rabehi a réaffirmé l’engagement des services de la wilaya à accompagner ces projets jusqu’à leur concrétisation.

Cet engagement de « proximité administrative » a été particulièrement salué par les investisseurs présents, y voyant un signal fort pour la levée des contraintes techniques et bureaucratiques.