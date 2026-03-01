Hôtel, reconnaissance faciale, Duty Free : l’aéroport d’Alger change de dimension

L’Aéroport d’Alger accélère sa transformation numérique. Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de l’EGSA-Alger, a annoncé le déploiement imminent de technologies intelligentes. Ces innovations visent à optimiser le contrôle des voyageurs et le traitement des bagages dès les prochains jours.

Lors d’un entretien avec l’agence APS samedi 28 février, Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de l’EGSA-Alger, a levé le voile sur les prochaines innovations destinées à moderniser les infrastructures de l’aéroport d’Alger.

Du nouveau pour la gestion des bagages à l’aéroport d’Alger

Pour optimiser le traitement des bagages, tant à l’arrivée qu’au départ, l’aéroport d’Alger finalise actuellement des accords avec deux prestataires experts en gestion intelligente. L’objectif affiché est de limiter l’attente des voyageurs et de garantir une meilleure fluidité logistique, particulièrement lors des pics de fréquentation.

Le dirigeant a par ailleurs confirmé l’introduction imminente de l’intelligence artificielle au sein de l’aéroport. Ce saut technologique s’appuiera principalement sur le déploiement de systèmes de reconnaissance faciale et de scanners corporels de nouvelle génération.

L’enjeu est de rendre l’entrée et la sortie du territoire plus sereines tout en boostant la qualité de l’accueil. Une attention particulière sera portée aux périodes de forte affluence (été, Hadj, Ramadan). En parallèle du volet technologique, une augmentation des moyens humains et matériels est programmée pour garantir le succès de ces mesures.

Un hôtel de 50 chambres et un Duty Free entièrement opérationnel

Le premier responsable de l’EGSA-Alger a mis en avant l’importance des moyens déployés pour optimiser l’accueil de la diaspora ainsi que des passagers en transit. Il a notamment insisté sur la mobilisation constante des services pour garantir une prise en charge de qualité.

Par ailleurs, Mokhtar Saïd Mediouni a mis en avant l’évolution de l’offre de transport au sein de l’enceinte aéroportuaire, s’appuyant sur la modernisation du train interne, des bus et du service de taxis. L’arrivée prochaine du métro d’Alger constitue un jalon stratégique supplémentaire, avec la promesse d’une extension des lignes et du maintien de tarifs abordables pour les usagers.

Le plan de modernisation prévoit également l’ouverture d’un hôtel de 50 chambres dédié aux voyageurs en transit. Mokhtar Saïd Mediouni a souligné que cet établissement offrira tout le confort moderne nécessaire. Le coup d’envoi du chantier est programmé d’ici deux semaines.

Le déploiement de la zone Duty Free s’achèvera au cours du mois de mars. Sur une surface de 2 400 m², cet espace commercial proposera une sélection variée incluant des produits du terroir algérien, afin de satisfaire les attentes des voyageurs internationaux et nationaux transitant par Alger.

