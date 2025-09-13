Hospitality Qatar 2025 : la cheffe algérienne Imane Laïchi brille au Salon Culinaire

Lors de la 12e édition du Salon Culinaire Awards 2024, organisée du 12 au 14 novembre 2024 au Doha Exhibition and Convention Center (DECC), la cheffe algérienne Imane Laïchi a remporté la première place mondiale. Elle a été distinguée dans la catégorie Global Ethnic Flavours Challenge, mettant en valeur la richesse de la cuisine traditionnelle algérienne.

Imane Laïchi a présenté un menu composé de chorba, couscous, khobz dar (pain maison), plusieurs tajines et un thé traditionnel à la menthe. Cette sélection a séduit le jury par son authenticité, sa présentation soignée et le respect des recettes ancestrales. Sa performance a permis à l’Algérie de se hisser au sommet de la scène gastronomique mondiale, surpassant plus de 20 pays participants.

Qui est Imane Laïchi ?

Imane Laïchi est une cheffe algérienne passionnée par la valorisation de la cuisine traditionnelle de son pays. Son parcours culinaire est marqué par une volonté de préserver et de promouvoir les saveurs authentiques de l’Algérie.

Avant sa participation au Salon Culinaire Awards 2024, Imane Laïchi avait déjà acquis une solide expérience dans le domaine de la gastronomie. Sa victoire à Doha reflète son engagement envers l’excellence culinaire et sa capacité à allier tradition et innovation.

Cette reconnaissance internationale témoigne de la qualité et de la richesse de la cuisine algérienne, souvent méconnue à l’échelle mondiale. Imane Laïchi incarne la relève d’une nouvelle génération de chefs algériens déterminés à faire rayonner leur patrimoine culinaire.

Le Salon Culinaire Awards 2024 : un événement de prestige

Le Salon Culinaire Awards est un concours international organisé par Hospitality Qatar, réunissant des chefs du monde entier pour célébrer l’excellence culinaire. L’édition 2024 s’est tenue du 12 au 14 novembre au Doha Exhibition and Convention Center (DECC), attirant des milliers de visiteurs et de professionnels du secteur.

Les compétitions se sont déroulées dans diverses catégories, permettant aux participants de démontrer leur savoir-faire dans des domaines tels que la cuisine ethnique, la pâtisserie, la boulangerie et la cuisine gastronomique. Le jury, composé de chefs étoilés et d’experts culinaires, a évalué les créations sur des critères de technique, de présentation, de créativité et de respect des traditions.

Cet événement offre une plateforme aux chefs pour échanger, apprendre et se perfectionner, tout en mettant en lumière la diversité des traditions gastronomiques mondiales. La participation de chefs algériens à ce concours contribue à renforcer la visibilité de la cuisine de l’Algérie sur la scène internationale.