Hospitalisée à Paris, Fella Ababsa lance un SOS aux Algériens

Victime d’une chute à Paris, la fameuse chanteuse algérienne Fella Ababsa a lancé un appel d’aide à ses compatriotes. Via une vidéo qui a été reprise par le journaliste People Rabah Allaoua, Fella a donné plus de détails sur la situation par laquelle elle passe actuellement. Larmes aux yeux, l’artiste a fait savoir qu’elle souffre d’une déchirure musculaire au niveau des muscles de la poitrine.

De ce fait, la chanteuse emblématique a eu d’autres complications. Notamment, des difficultés respiratoires. Comme on l’avait indiqué dans l’un de nos articles précédents, Ababsa a subi une intervention chirurgicale. D’après ses dires, elle n’a cependant pas été prise en charge au sein d’un hôpital à Paris. Comme si cela ne suffisait pas, la principale concernée était obligée d’attendre 8 heures pour effectuer une simple radio !

« Je vais mourir ici toute seule « , c’est ainsi que la sœur de Aida Ababsa a lancé son appel d’aide aux Algériens et aux Algériennes. Il convient de rappeler que cet accident a eu lieu ce dimanche à Paris.

Fella Ababsa était en coma pendant deux heures

Comme indiqué plus haut, cet accident est survenu dimanche passé à Paris. En effet, la principale concernée s’est envolée à Paris pour l’enregistrement de son nouveau son. Cependant, ce voyage de travail ne s’est pas terminé de la meilleure des façons ! Dans le détail, Fella El Djazairia a trébuché en sortant de la voiture. Ce qui lui a causé de graves blessures. Au niveau de la tête et aux muscles de la poitrine.

Et ce n’est pas tout ! En effet, Fella est entrée dans état de coma après l’intervention chirurgicale qu’elle avait subie. Et ce, pendant deux heures. Heureusement, l’artiste s’est réveillée du coma. Cependant, rien ne va plus pour elle. De notre part, on souhaite un bon rétablissement pour la chanteuse algérienne !