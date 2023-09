Hospitalisé, l’acteur Hamza Feghouli recoit la visite de plusieurs artistes oranais

L’artiste algérien Hamza Feghouli, également connu sous le nom de « Mama Messaouda », a reçu une visite de soutien chaleureuse de divers acteurs et humoristes oranais à l’hôpital, où il se remet d’une intervention chirurgicale.

Hamza Feghouli a été admis en mai dernier et a subi une opération complexe nécessitant une prise en charge médicale importante. Il se trouve actuellement au Centre hospitalier universitaire 1ᵉʳ novembre 1954, à Aïn El Turck pour sa convalescence.

Khassani, Kada Chafi et Hamid Bila Houdoud rendent visite à l’artiste Hamza Feghouli hospitalisé

Parmi les visiteurs figuraient Kada Chafi, ainsi que les artistes Hamid Bila Houdoud et Mohamed Khassani. Le groupe a tenu à rendre visite à Feghouli en marge de sa lourde intervention effectuée il y a quelques mois. Leur initiative a été applaudie par les fans de l’artiste et la communauté artistique algérienne.

Le wali d’Oran, Said Sayoud, s’est également rendu à l’hôpital pour rendre hommage à Hamza Feghouli. Le comédien, connu pour son rôle emblématique dans « Mama Messaouda », fait face depuis plusieurs années à des soucis de santé, notamment des problèmes rénaux et des complications chroniques liées à son diabète.

L’intervention chirurgicale qu’il a subie a été un moment difficile pour l’artiste et ses proches. Cependant, il continue de recevoir un soutien inébranlable de ses pairs et de ses fans.

Cette visite de solidarité témoigne de l’affection et du respect que les Algériens ont pour Hamza Feghouli, un acteur dont le travail a marqué la scène artistique algérienne durant ses moments les plus durs. Sa récupération est surveillée de près, et ses fans espèrent le voir revenir bientôt sur scène pour continuer à partager son talent et sa passion pour le divertissement.

