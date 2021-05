Hospitalisé en France : « je ne veux pas mourir ici », déclare Hadjaoui

L’ex-joueur de football international, le gardien de but algérien Samir Hadjaoui, actuellement hospitalisé en France, lance un véritable cri de détresse envers les autorités Algériennes. Souffrant d’une maladie grave, l’ancienne star de l’ES Sétif, voudrait mourir auprès des siens, en Algérie.

De son lit d’hôpital, Samir Hadjaoui, s’est exprimé dans une vidéo émouvante qui a été partagée sur les réseaux sociaux. L’ex-international Algérien, dont la riche carrière lui avait permis de jouer dans plusieurs clubs Algériens, et de décrocher une place au sein de la sélection nationale, en a assez de souffrir loin de sa famille.

Samir Hadjaoui déclare, d’une voix faible qui trahit la gravité de son état : « Je suis fatigué mes frères, j’ai besoin d’un avion spécial pour rentrer au pays, j’en peux plus, la douleur est insupportable ». Pour rappel, Samir Hadjaoui a été transféré en France grâce à une intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports, après que le joueur ait multiplié les appels à l’aide sur les réseaux sociaux en octobre dernier.

« Je ne veux pas revenir dans un cercueil »

L’état de santé de l’ex-international Algérien Samir Hadjaoui, s’est vraisemblablement beaucoup dégradé ces derniers jours, en témoigne la vidéo partagée sur plusieurs pages dans les réseaux sociaux. L’ex-joueur de l’ES Sétif, de la JS Kabylie et d’autres grands Clubs Algériens, ne veut plus qu’une seule chose, rentrer chez lui en Algérie.

« Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas revenir dans un cercueil. J’espère qu’ils vont me ramener chez moi, je veux voir mes enfants, ma famille », a déclaré l’ancien gardien de but de la sélection nationale Algérienne de football. Samir Hadjaoui ne va pas oublier d’adresser un message de remerciement à l’adresse du ministre de la Jeunesse et des sports et de tout son staff.

La situation de Samir Hadjaoui, et quelques jours avant lui, celle du comédien Salah Ougrout, trahissent la situation critique que vivent des milliers d’Algériens en Algérie et à l’étranger, et ce, à l’ombre d’une situation marquée par une fermeture hermétique des frontières Algériennes suite à la crise sanitaire actuelle liée au nouveau coronavirus.