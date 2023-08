Hospitalisé au Maroc, le chanteur algérien Réda Taliani annule son concert

Suite à la détérioration de son état de santé, le chanteur algérien de Rai Réda Taliani a été admis en urgence dans une clinique privée de Mohammadia, au Maroc. Alors qu’il devait assurer une performance dans la région, l’artiste a été contraint d’annuler l’évènement.

La dégradation de son état de santé serait due à un accident de la route survenu il y a quelques semaines, alors qu’il était en compagnie de sa famille.

Pour des raisons de santé, Réda Taliani contraint d’annuler une performance au Maroc

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisément dévoilées, mais il semblerait que l’artiste et sa famille aient été impliqués dans un incident routier qui a laissé des séquelles sur leur santé, d’après le média marocain Alyaoum24.

Réda Taliani aurait subi des blessures, nécessitant des soins médicaux et une surveillance constante.

L’accident a également eu des répercussions sur le planning du chanteur. Réda Taliani avait initialement prévu de se produire à Al Hoceima, mais en raison de sa détérioration de santé, il a dû annuler sa performance. Le chanteur a tenu à exprimer ses regrets et ses excuses envers ses fans via les réseaux sociaux.

La communauté de Réda Taliani a exprimé son inquiétude et son soutien sur les plateformes en ligne, souhaitant un prompt rétablissement au chanteur. Les détails spécifiques sur la nature des blessures et l’état actuel de sa santé restent n’ont pas encore été partagés, protégeant ainsi la vie privée de l’artiste et de sa famille.

